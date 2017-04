Crimen de Micaela: crece la hipótesis de que Wagner no actuó solo

Son tres los detenidos por la desaparición y muerte de Micaela García, la joven estudiante de 21 años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el último sábado en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos.

Sebastián Luis Wagner, de 30 años, es el principal sospechoso y crimen. Su rostro trascendió rápidamente en los medios, al conocerse que el juez Carlos Rossi le había otorgado la libertad condicional, mientras estaba cumpliendo la condena por dos violaciones. Actualmente, se encuentra detenido en la Unidad Penal N° 8.

Los otros dos acusados por el hecho son Néstor Pavón, el dueño de la gomería y lavadero donde trabajaba Wagner en la ciudad de Gualeguay, y Fabián Ehcosor, pareja de la madre del presunto asesino. Este domingo por la noche, se acordó una prisión preventiva por 30 días para ambos, por lo que continuarán detenidos en la Jefatura de Gualeguay hasta el 9 de mayo próximo.

Según señalaron fuentes judiciales al sitio 03442, se sospecha que Wagner actuó con ayuda, no solo para cubrir lo ocurrido y su fuga, sino para trasladar el cuerpo de Micaela. La mujer del violador también declaró públicamente que Wagner no habría actuado solo. Es por eso que a Ehcosor, se lo acusa del encubrimiento doblemente agravado, mientras que a Pavón se lo imputaría de complicidad; aunque aun no hay informe oficial.

En tanto, en las últimas horas del lunes, se conocerían los resultados de la autopsia, a cargo de la en la morgue del Departamento Médico Forense de la ciudad de Oro Verde” y dispuesta por el fiscal Ignacio Telenta.

De modo extraoficial trascendió que el cuerpo presentaba signos de estrangulamiento y se espera que el estudio arroje indicios para poder determinar si la joven fue asesinada en un lugar distinto del punto donde fue hallada.

Luego de tenerse las conclusiones de la autopsia, se podría proceder a la indagación de Wagner, según la prórroga otorgada por el juez de Garantías Nº 2 Sebastián Elal. En recientes declaraciones a un medio nacional, Telenta no dudó al indicar que “todos los delitos que se le atribuyen a Wagner tienen pena de prisión perpetua”. (InfoGEI) Ga