Crisis en Indalo: Moria Casán, Ángel de Brito, Marcelo Polino y Pampita recibieron cheques rechazados

La crisis de Indalo afecta a todos sus trabajadores y el jurado del Bailando 2017 no es la excepción. Habían cobrado hasta el mes de septiembre en tiempo y forma, con algunos días de atraso. Luego se supo que se entregaron los pagos de octubre, pero los cheques por los honorarios del mes pasado vinieron rechazados.

Cesar Carozza, el abogado que representa a Moria Casán, Ángel de Brito, Marcelo Polino y a Pampita, contó cómo es la situación en este momento: “Es cierto, los cheques vinieron rechazados, pero parece que es por un tema del Banco. La verdad es que todavía no sabemos qué medida vamos a tomar”.

“Anoche hablé con Marcelo (Polino), que es un poco el vocero del jurado, para ver cómo avanzamos, pero lo concreto es que la situación está complicada. Me dijo que durante el día de hoy hable con el responsable de pagos, que me lo cambian todos los días. Lo que esa persona me conteste lo transmitiré al jurado y veremos cómo seguimos. Por ahora nada más”, concluyó el Dr. Carozza sobre el nuevo conflicto del grupo Indalo a tvbajocero.

www.diarioveloz.com