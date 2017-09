Cristina, Chiche y una entrevista descontracturada

Distinta. Así fue la entrevista que concedió Cristina Fernández en Crónica TV con el periodista Chiche Gelblung; pues en gran parte de la nota se vio un lado desconocido de la ex mandataria. También criticó con fuerza al Gobierno nacional.

“Son todos mafiosos, menos ellos”, sostuvo la viuda de Néstor Kirchner cerca del comienzo, y agregó: “Esta gente quiere disciplinar a todos, a empresarios, sindicalistas, jueces”; por supuesto en referencia a la administración Macri.

“¿Quién blanqueó plata negra? El hermano del Presidente. El amigo del Presidente que es dueño de una empresa beneficiada por el aumento de tarifas. ¿Quién es el dueño de la empresa cuando te arrancan la cabeza? Los amigos del presidente. Ellos blanquean plata negra y los que robamos fuimos nosotros”, volvió a ironizar la ex mandataria; luego que el entrevistador le preguntara por el Pata Medina.

En tanto, en otro tramo de la extensa nota, dijo que contra sus hijos existe una “persecución brutal”. “Mis hijos están perseguidos por haber sido sucesores del padre, mi hija era menor de edad cuando asumimos la presidencia, y los millones que aparecieron en su cuenta eran los que estaban declarados”, señaló.

“Todo lo que se está investigando forma parte de mi declaración jurada y de lo que declaré. No es que me encontraron una cuenta en Panamá o en Bahamas”, dijo la ex mandataria, otra vez en alusión a Macri.

Además, desligó al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y apuntó sobre el motorman que conducía la formación. “No accionó los frenos”, señaló. “El maquinista no accionó el freno al final. El tren frenó en todas las estaciones antes. Peor si vos no frenás y te estrellás, bueno. En las audiencias, el maquinista nunca pudo explicar por qué nunca accionó el freno”, dijo.

Por otra parte, la candidata a senadora por Unidad Ciudadana dijo que se presenta a las próximas elecciones “por deber”. “Todos los días hay despidos por goteo, hay gente durmiendo en la calle y las cosas no están bien”, aseguró.

“Lo más poderoso es lo que no se ve, yo tuve políticas contra los poderosos que no les gustaron”, dijo la expresidenta, al enfatizar su rol como líder de la oposición; y reiteró la idea de que no es kirchnerista. “Yo soy peronista y siempre me llevé bien con el peronismo”, le aclaró al periodista.

Más adelante, CFK se refirió a los tres candidatos peronistas en la Provincia y al respecto afirmó que “no es una novedad”. Y citó como ejemplo lo que ocurrió en 2003, cuando Néstor Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá compitieron en las presidenciales. “El peronismo no es el PJ”, resumió.

Por otra parte, volvió a puntualizar que durante su presidencia ella no fue un instrumento más “de los poderes que nunca se ven”, pero que son los que en verdad condicionan a los gobiernos. “Nunca les tuve miedo. Tuve diferencias y apliqué políticas que no les gustaron. Y eso tuvo un costo”, dijo.

A CONTINUACION LAS FRASES MAS LLAMATIVAS, LA PARTE LIGHT DE LA NOTA

*”Una de las Leonas se sorprendió al ver que no tenia uñas esculpidas. Me pinto las uñas yo misma. Te voy a mandar una filmación maquillándome yo misma”.

*”Nunca tuve zapatos de Louis Vouiton; Nunca gasté millones en joyas”.

*”Soy muy divertida”.

*”No estoy enamorada”.

*”No comería con nadie que me haga caer mal la comida”

*”Estoy leyendo un libro que me regaló Novaresio y ahora se los quiero retribuir”

*”Soy una fanática de ‘The Game of Thrones’, me gusta mucho Netflix”.

*No leo las biografías mías ni de Néstor. Porque si son ciertas, ya las sé. Y si son mentira, no me interesan”.

*”Hubo un velatorio a cajón abierto de Néstor en Calafate”.

*”Los rumores de la muerte de Néstor fueron una infamia”.

*”Olivos es un lugar muy feo. No hay buena vibra ahí”.

*”¿Por qué me presento a elecciones? Porque quiero hacer lo correcto. Quiero que la gente no sufra. No soy kirchnerista soy peronista”.

*”Una mujer jamás está demasiado flaca. Hay ropa que no me entra porque estoy con cuatro kilos demás”.

*”Prefiero meterme en un convento antes que salir con (Mario) Vargas Llosa”.

*”Me gusta el puré de calabaza con milanesas, con hamburguesas caseras. Me gusta la sopa de verduras, el pastel de papas”.

*”Me gustaba cocinar pollo a la cerveza, matambre a la leche, lomo al champignon con papas a la crema. Me gustaba hacer salsas para las pastas”.

*”Odio hacer la cama, barrer y todas las cosas de la casa”.

*”Me reuní con todos los familiares de la Tragedia de Once menos con cinco familias que no se quisieron reunir conmigo, sin cámaras porque no quería utilizar eso”.

*”Tengo amigas y amigos. Hago una vida normal”.

*”Néstor me dijo ‘A vos te van a exigir más que a mí’ porque sos mujer”.

*”No quiero volver a ser Presidente”.

