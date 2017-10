Cristina: “De Vido tendrá que dar las explicaciones a la Justicia”

La postulante por Unidad Ciudadana dijo que el Poder Judicial se utiliza como “herramienta” del Gobierno. Insistió en que se audite “toda la obra pública”.

Cristina:

La ex presidente de la Nación y candidata por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo hoy que el ex ministro de Planificación Federal “tendrá que dar las explicaciones a la Justicia”, a propósito del pedido de desafuero y detención solicitado por la Cámara Federal.

En declaraciones a Telefé, la postulante a senadora dijo que “el Poder Judicial deberá investigar con ecuanimidad”. “No defiendo a nadie”, aclaró la dirigente, pero disparó contra la relación entre la Justicia y la administración de Mauricio Macri. “Hay una utilización del Poder Judicial como una fuerza de tareas del Gobierno”, enfatizó.

Ante las denuncias de corrupción sobre su Gobierno, y en especial las que apuntan a de Vido, Cristina insistió en el pedido de su espacio de auditar todas las obras públicas. “Hay una utilización política y cada vez que se va a fondo en una investigación sobre patria contratista, obra pública, aparecen los amigos del Gobierno”.

Por otro lado, habló de José López, el ex secretario de Obras Públicas de su gobierno que arrojó bolsos con 9 millones de dólares en un monasterio religioso. Y trajo a colación que el funcionario vivía en la casa del dueño de Faralllón, Gutiérrez, empresario de la construcción.

“Si me hubiera enterado que un funcionario mío vivía en una casa de un empresario de la construcción, seguramente le hubiera pedido la renuncia”, apuntó. Y puso de manifiesto. “Gutiérrez es aportante de Cambiemos, y aporta a la fundación SUMA de Gabriela Michetti”.

“Me callé demasiado. Fui bastante estúpida. Lázaro Báez fue socio de Calcaterra ¿por qué no le preguntan a Calcaterra y me preguntan a mí?”, interrogó la ex mandataria en relación a diferentes temas espinosos de su gobierno. Sobre el final, le realizó una concesión a Gerardo Rozín: “No me voy a callar más”.

Por otro lado, buscó discutir el mensaje discursivo del combate contra las mafias. “Si vinieron a combatir a todas las mafias, ¿por qué pusieron de jefe de la policía a Pablo Bressi, que fue el jefe de narcotráfico de Daniel Scioli?, lanzó en medio de varias críticas hacia la actual gobernadora bonaerense.

Otras frases picantes de Cristina, en una distendida charla, fueron:

“Hay una campaña muy evidente de persecución política instrumentada por el poder judicial”.

“La argentina en el 2017 contrajo el 20% de deuda de todo el mundo”.

“Los índices de inseguridad aumentaron todos, esto lo puede ratificar la señora que ahora está revolviendo su guiso. La gente tiene miedo de salir de su casa a las 7 de la tarde”.

“Las políticas de hoy ya las vimos en los ´90. Si terminaron mal entonces, no veo cómo puedan terminar bien ahora”.

“Aumentó la inseguridad porque no hay trabajo. La gente no tiene laburo en el Conurbano, la gente se quedó sin changas”.

“Fui senadora en los 90 y votamos contra la reforma laboral de la Banelco. Las críticas que hacemos es porque las vimos”.

“Cuando me fui del gobierno la desocupación era 5.9 y todos los salarios estaban por encima de la inflación”.

“Si en mi gobierno 1 de cada 3 eran pobres, con este gobierno es 2,9 de 3”.

“Permitime que dude del Poder Judicial cuando sobreseyeron a Sturzenegger por el Megacanje”.

