Cristina fue derrotada en la provincia de Buenos Aires

La lista encabezada por Esteban Bullrich ganó las elecciones. El oficialismo logró revertir el resultado de las primarias. Fue clave el trabajo realizado por Cambiemos en La Matanza

La ex presidente Cristina Elisabet Kirchner fue derrotada en la provincia de Buenos Aires por la lista que encabezó el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich. El resultado -anticipado por la mayoría de las encuestas- marcó un cambio de tendencia con respecto a las primarias del 13 de agosto, cuando el kirchnerismo se había impuesto por apenas 20 mil votos.

Si bien Cristina Kirchner logró aumentar en casi tres puntos su caudal de sufragios (alcanzó el 37,21%), el salto de Cambiemos fue impresionante: pasó de 34% en las Paso a casi 41 en las elecciones generales. La diferencia entre ambos candidatos es de más de 350.000 votos.

Para el Gobierno fue determinante el trabajo realizado en los distritos fuertes del kirchnerismo, entre ellos en La Matanza, el partido más grande del país. Destacan en Cambiemos el aportes silencioso del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien emerge como el principal referente del espacio para pelear por la Intendencia en 2019.

Para CFK fue una noche negra. Perdió por primera vez en su carrera política una elección y hay algunos datos de color que marcan claramente su retroceso en la percepción popular. Por ejemplo, la ex jefa de Estado cayó en su lugar de nacimiento, la ciudad de La Plata. Y su partido también fue derrotado en la provincia donde vive la mayor parte del año, en Santa Cruz, y en el barrio donde reside cuando visita la Capital Federal, Recoleta.

En la sede de campaña de Unidad Ciudadana, cuando aún no se habían computado el 100% de las mesas, la ex Presidente empezó a sentir en carne propia la soledad de la derrota. La mayoría de los intendentes que la acobijaron durante la campaña no fueron a Sarandí. Sólo se la vio cerca a la leal Verónica Magario. El resto, ausentes, empezaron a pensar qué rol tendrán en la nueva etapa de reconstrucción del peronismo que comenzará mañana.

Pese a la derrota, la ex Presidente tendrá una banca como senadora. A Bullrich lo acompañará la ex interventora del SOMU, Gladys González. El ex canciller Jorge Taiana se quedó sin un lugar en el Congreso.

En la competencia por la Cámara de Diputados las diferencias son más abultadas. Con el 87,98% de las mesas escrutadas, la lista encabezada por Graciela Ocaña alcanza el 42,59 por ciento. La nómina de Fernanda Vallejos llega a 35 por ciento.

El peronista Sergio Massa fue el que más sufrió la polarización. Perdió casi cinco puntos y cayó en distritos en los que era invencible, como San Fernando y Tigre. El 10 de diciembre, con su salida de la Cámara de Diputados, comienza una nueva etapa el líder de 1País en la que no tendrá ningún cargo. (Infobae)