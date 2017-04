Cuáles son los autos más “baratos” del mercado

Según el relevamiento de marzo realizado por la Asociación de Concesionarios de Automotores, el 0 km más económico cuesta 177.400 pesos

Son los diez autos más económicos del mercado, según información suministrada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), una organización que todos los meses renueva estadísticas que reconstruyen la escena automotriz nacional.

El relevamiento de marzo 2017 consolidó uno de los ansiados “brotes verdes” que impulsa el gobierno nacional: 76.745 patentamientos en los 22 días hábiles del mes.

Esta cantidad de compras de automóviles 0 km es el equivalente a un incremento del 36,4% con respecto al mismo período del año pasado, una suba del 30,3% en relación a febrero. El acumulado del año ya asciende al 42,5% -230.861 unidades vendidas en el primer trimestre del año-.

De continuar con esta tendencia, 2017 puede convertirse en uno de los mejores años en términos de venta de autos en la historia argentina.

“Para encontrar un mes con este volumen de patentamientos debemos remitirnos a octubre de 2013. Todo parece indicar que este nivel de actividad se va a mantener y vamos a tener un año completo de crecimiento”, aseguró Dante Álvarez, presidente de Acara.

Pero del informe no solo derraman porcentajes y estadísticas, no solo precisa que Volkswagen fue la automotriz que más modelos vendió en el mes con 13.128 unidades -seguido por Chevrolet (10.511) y Ford (9.858)-, no solo declara que el Volkswagen Gol Trend con 3.632 ventas fue el automóvil más popular del mes -seguido por el Renault Nuevo Sandero (3.100) y el Toyota Etios (2.799)-, sino que este relevamiento presenta también una lista de precios fiscalizada por la comisión de Valuación de Vehículos de Acara, integrada por representantes de distintos concesionarios de marcas que operan en el mercado argentino.

Acara señala que los valores que presenta su guía de precios incluyen el IVA y el Valor Básico, se rigen únicamente para Capital Federal y Gran Buenos Aires, por lo que pueden existir variaciones según las zonas, el tipo de vehículo y la operación.

El ranking de los diez autos más accesibles y económicos del mercado argentino actual empieza en los 177 mil y se cierra en los 216 mil pesos.

TOP 10

Chery QQ (1.1 N 1.0 N Light Security 68cv 5Ptas. L16) $177.400

Volkswagen Take Up! AA (1.0, 75cv, 3Ptas.) $188.700

Chery QQ (1.0 N Confort Security, 68cv, 5Ptas., L16) $193.500

Geely LC (GB 1.3, 85hp) $200.000

Volkswagen Take Up! AA (1.0, 75cv, 5Ptas.) $200.400

Volkswagen Gol Trend (1.6 MSI 3Ptas., serie, 101cv, L17) $204.600

Nissan March (1.6 Active, 107cv, 5Ptas.) $207.900

Toyota Etios (1.5 X Audio, 90cv, 5Ptas.) $208.600

Volkswagen Move Up! (1.0, 75cv, 3Ptas.) $209.700

Chevrolet Onix (1.4 8v Joy LS MT -Plan-, 98cv) $214.000

24con.com