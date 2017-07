Cvita: “por ahí me quede un año más en Banfield, pero no lo sé”

Con una mirada mas descontracturada sobre el futbol de alta competencia, el bagaje de muchos años de experiencia y un bienestar económico ganado con esfuerzo y talento, Dario Cvitanich, el delantero baraderense, actualmente en Banfield, habló con BTI sobre su vuelta al futbol argentino, la excelente campaña que le permitió al club ingresar a la Copa Libertadores 2018, donde su aporte en futbol y goles fue fundamental para lograr ubicar al taladro entre los cinco mejores del torneo.

Ídolo y capitán en el club del sur, Darío en este periodo de receso analiza su vuelta al futbol argentino y no descarta continuar su carrera en otra institución.

Hicieron una buena campaña, pero además ingresan a la libertadores por los empates de Talleres y de Lanús, increíble pero el clásico rival les dio una mano

“Sabíamos más allá de todas las chicanas y demás que Lanús tenía que también ganar, el otro día hablábamos con los compañeros que si a mí me toca estar en una situación donde que yo tengo que ganar y voy a salir siempre a ganar, es muy difícil después volver y que te marquen que fuiste para atrás, por más que el clásico rival este por ganar, este por clasificar o lo que fuera y Lanús también lo necesitaba por una cuestión de estar ahí, por si se baja algún cupo o algo, y porque Almirón también le quería ganar a Independiente, tenía un montón de cuestiones así que gracias a dios se dio sino hubiese sido otra cosa el torneo, más allá de que fue una gran campaña”.

Llegaste a un club en llamas y terminan ingresando a la Libertadores, ¿lo imaginabas?

“Ni bien llegue la verdad que era un problema detrás de otro, todavía hay un montón de cosas que hay que solucionar y que hay que poner en regla y demás. Yo llegue un poco después de todo el paro que se había hecho, Banfield por ahí lo había hecho muy mediático por la salida de Erviti también y entonces quedo todo como muy revuelto y llegábamos con Renato por ahí de otro perfil, jugadores que conocíamos el club, empezamos de a poco a aportar lo nuestro, a trabajar, a hablar, a darle en el día a día que era lo que sabíamos que nos iba a dar resultado y bueno arrancamos la primera fecha perdiendo incluso, entonces ahí es como que parecía que el panorama iba a ser cada vez peor, pero bueno nos pudimos sobreponer a todo eso y por eso el desahogo y la alegría de un grupo tan joven fue enorme, por eso el agradecimiento de la gente al final de este torneo”.

¿En lo personal imaginabas un torneo como el que hiciste?

“Yo siempre lo tome como algo muy personal, siempre dije que a Argentina han venido jugadores de las mejores ligas y no se han podido adaptar al fútbol Argentino, yo sabía que no tenía nada para perder, que volvía al club porque yo así lo quise y porque yo así lo siento y de ahí en más podían salir las cosas mal, lo tenía recontra asumido y podían también caer muchas criticas porque el fútbol es así si vas bien sos Dios y si va mal te van a decir que volviste viejo, que volviste roto, que volviste a robar, pero cuando asumís eso y sabes que eso puede pasar, lo tenes en claro, solo te preparas para dar lo mejor y bueno así fue”.

¿Te quedas en Banfield?

“Fueron seis meses intensos, donde tuve que readaptarme a un montón de cosas y hoy, no se que será de mí, por ahí me quede un año más en Banfield, pero no lo sé”.

El domingo se te hará un reconocimiento por lo que le aportaste a Atlético, una deuda de varios años que el club tienen con vos, ¿vas a ir?

“El domingo voy a estar en el almuerzo de Atlético, hable Gabriel Descalzo, es algo que me habían dicho hace un tiempo, así que aprovecho un poco mis vacaciones para estar en mi pueblo junto a mi familia, amigos y por supuesto voy a estar en Atlético”.

¿La Escuela de Futbol que habían iniciado en Sportivo quedó postergada para más adelante o es un proyecto que quedó trunco?

“Es algo que hay que dedicarle tiempo y tenes que estar presente, la vamos a reactivar en el futuro, pero hemos hablado con el director deportivo de Banfield y junto a Nanín hemos pensado que estaría bueno cada tanto traer algunos chicos durante todo el año que puedan venir a probarse para tener una oportunidad, gracias a Dios ya hay muchos chicos en la pensión, me los cruzo seguido, esta Juampi Giles, Agustín Riesco, Lucas Bottaro sería bueno que se puedan seguir sumando y sean muchos más baraderenses”.

Volviendo a Banfield y las inferiores, el actual plantel de primera cuenta con muchos chicos surgidos de la cantera del taladro, ¿cuál es la política del club en cuanto a esto y lo que se viene en los próximos meses?

“El martes tenemos una reunión con el presidente, el vicepresidente y el secretario porque ellos quieren basar que el proyecto continué con nosotros- con Renato y conmigo, más alguno que se pueda sumar- y muchos pibes del Club que vienen asomando. Para un Club como Banfield es importantísimo, si hay que saber que hoy gracias a Dios las cosas salieron bien, pero cuando las cosas por ahí no van tan bien tampoco se los puede cargar de responsabilidades o de presión, por eso uno trata de descontracturar, los partidos decisivos por ahí hablamos mucho como para decirles solo dedíquense a jugar, sí perdemos, perdemos, no tenemos la obligación de nada, mucho menos ustedes, los que de última tenemos que dar la cara somos nosotros los más grandes, pero bueno son situaciones que uno tiene que aprender a manejar en lo personal, porque me ha tocado estar en un montón de Clubes- no con tanto chicos- en los otros clubes asumen la responsabilidad los mas grandes y estoy muy contento de tener que ir cumpliendo ese rol en el Club”.

En la charla quedó claro que, en parte, los problemas en Banfield continúan y que no descartas irte a otro club

“Si es complicado, tal vez porque me ven como un referente, me pasan cosas que hasta un punto las manejas pero que cansan, a mí me gustaría tener la certeza de que esto va a mejorar y que no me voy a cansar de todas estas cuestiones y un montón que pasan en el club. En Banfield estoy cómodo, estoy tranquilo, la gente me quiere, en cambio si pienso en San Lorenzo, River o cualquiera de los grandes, es volver a exponerme en el día a día, son clubes donde siempre te toman examen, estuve en Boca y sé lo que es.”

¿Los valores y las prioridades en la vida que te da la experiencia y de donde venís te permiten hoy tener una mirada del futbol totalmente diferente a la de muchos?

“Hay que desdramatizar, porque si llevas el fútbol a la locura y te dejas llevar por la gente la verdad que no podes vivir y yo ya le pase, hoy llego a mi casa y ya esta, el fútbol quedo ahí y disfruto de otras cosas, ya no me puedo poner mal, no puedo permitirme perder tiempo de jugar con mis hijas porque estuve mal, porque perdí un partido, he aprendido mucho, me ha cambiado mucho el saber diferenciar eso.”