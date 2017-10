Cvitanich: “si yo hubiese querido irme, me iba”

El delantero de Banfield, Darío Cvitanich habló con BTI sobre el pase a River que no se concretó, contó que ya no dirá mas que se va a despedir del futbol en Banfield y afirmó que se enojó por la actitud que tuvo el Presidente del taladro.

Luego de una semana donde el baraderense fue trending topic en las redes sociales y su nombre ocupó varias horas de radio y televisión, que incluyeron al resto de la familia; Darío experto tuitero se explayó sobre el tema sin límite de caracteres;

¿Sos bravo con el Twitter?

“No bravos son los periodistas que ponen cualquier cosa. Hoy tenemos las herramientas por suerte y cuando se aprovecha bien, creo que es un arma-en el buen sentido- para uno poder decir su verdad. De hecho gracias a Dios la mayor parte de la gente así lo entiende y entonces a veces uno con dos o tres palabras, uno puede desarticular cualquier cosa y o desacreditar y decir obviamente su verdad. También entiendo que es el juego, obviamente si pones un titulo que no va, pero no pasa solo en el futbol, sino a nivel sociedad, hay cosas que se dicen- de gente que por ahí no tiene transcendencia- y queda ahí ,como que eso paso o que fue así, o tal o cual cosa y eso está mal también”.

¿Por qué si sos jugador libre tenes una clausula de 10 millones de dólares?

“Sobre todo porque yo tengo un contrato, hoy ya no existe mas eso de que uno venga con el pase libre, hoy si o si los derechos deben pertenecer a un club, entonces como estoy bajo contrato por un año y medio y como todos los usos de los derechos tantos federativos, como económicos pertenecen a Banfield- mas allá de que Banfield no haya puesto un peso-,por el solo hecho de tener un contrato. En el futbol para un montón de cosas iguales a la de un trabajador normal y en un montón de otras es distinto. Actualmente hoy uno cumple el contrato, queres irte y te podes ir tranquilamente.

Como llegue en una situación en donde el que club estaba mal y demás, el día que me quiera ir, también me voy a ir, no es que uno está atado, por lo menos yo no me siento atado en ningún momento a Banfield, obviamente si siempre respeto, manejo y trato de cuidar mucho la formas”.

¿Hablaste con Marcelo Gallardo?

“No, nunca hable con Gallardo, si escuche, si sabía por amigos en común lo que él pensaba, lo que declaro de mí. Le agradecí públicamente, si bien mi decisión todavía no estaba 100% tomada, primero quería saber que podían arreglar los clubes y bueno después de ahí si le servía a Banfield y si era un negocio bueno para el club, iba a pensarlo más en cuanto a lo personal”.

¿Te entusiasmó la posibilidad de ir a River?

“Si me entusiasmó, más que nada por lo que es para mi familia y obviamente por lo que es River, no tanto por la copa Libertadores, si hubiera deseado jugar la libertadores me hubiese ido a San Lorenzo hace tres meses, si hubiese querido volver a Europa me hubiese ido a Francia también en el mismo mercado. Pero como fueron dos días, donde fue una novela bastante grande y en el medio yo tenía que jugar, también trate de mantenerme un poco al margen y primero que la decisión la tome el club de ver si a ellos les servía y después obviamente iba a depender de lo que diga yo”.

¿Te enojaste con el Presidente de Banfield?

“Si me enoje con el presidente, pero no por el rechazo a River, de hecho cuando el club dijo que no dije bueno listo ya esta no pasa nada, si yo hubiese querido irme, me iba también, me enojó la forma en que se manejó, porque quedó como que yo hice de todo para irme y el dijo que no, entonces para la gente de Banfield quedó como que yo me quería ir a toda costa y el quedó como un héroe al decir no”.

¿Vos llegaste a Banfield en un momento complejo del club y fuiste generoso, todo esto cambia tu relación con la dirigencia?

En ese sentido yo lo tengo muy claro, por eso no digo más que me voy a retirar acá, quizás pase eso o quizás de acá a un mes no quiera jugar más o me vaya a otro lado. Es como le decía al presidente yo te firmo cinco años-no hay problema- y de acá a un año las cosas van al revés y la gente se enoja y me empiezan a gritar deja de robar y yo que te voy a decir no acordate que ahora me tenes que bancar cuatro años más porque tengo contrato. No yo doy un paso al costado y me voy.

Entonces esa ingratitud es bastante injusta para los jugadores, igual yo tengo un cariño hacia la gente y ellos me lo hace saber, por ahí quizás con todo esto no me doy cuenta de lo que represento para el club, yo veo que la gente está esperando que le diga no solamente que me quedo a jugar la libertadores, sino que voy a jugar diez años más. Pero no se puede, puede surgir cualquier cosa, quizás me canse de viajar dos horas todos los días para ir a entrenar- como puede pasar- y digo la verdad estoy cansado me vengo a jugar a Tigre que me queda a quince minutos, que voy hacer me voy a comer las palabras por decir me voy a quedar diez años.”