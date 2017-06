Dady Brieva: “No fui al acto de Cristina Kirchner pero la vi hermosa contra el mundo”

Entrevistado por Jorge Rial en Intrusos, Dady Brieva reiteró su admiración por Cristina Kirchner. Sin embargo, metiéndose un poco en la interna del PJ, también dejó en claro su simpatía por Florencio Randazzo.

Consultado sobre cómo vio a Cristina Kirchner en el acto que brindó en el estadio de Arsenal el 20 de junio pasado, el humorista expresó: “No fui porque estaba trabajando. La vi ¡hermosa, hermosa, hermosa! Divina, sola, ella contra el mundo. Ahí, parada en el medio”.

‘Me gustó eso, me gustó el discurso. Me gustó que tiene otro discurso, más ameno, más de ternura, no tanto de dedito de maestra ciruela. Y solita. Ella sí que es Mascherano y 10 más”, señaló Dady.

Al preguntarle si lo habían llamado para ser candidato, el actor reveló que lo hicieron pero hace tiempo, y que nunca aceptó. “Me llamaron pero nunca quise. Me lo ofrecieron antes que a Miguel del Sel”, dijo.

“¿Y si te llama ella para ser candidato?”, le preguntó Adrián Pallares. En respuesta, Dady afirmó con una sonrisa: “Le digo: ‘Mamá, yo le sirvo más al movimiento de esa manera’. Le digo ‘mamá’, sí. Máximo le dice ‘Cristina’ y yo le digo ‘mamá’”.

“Yo la admiro profundamente. Y hay cosas que me gustaría reformulárselas, como su presencia, me gustaría que se metiera más, que hiciera lo que hacía Néstor, que iba para un lado, para el otro. Que se calce el jean o la joggineta y arranque. La gente la quiere ver, los negros la aman, y que se meta un poco más en eso que estaba mas distante antes de este acto”, agregó.

“Yo creo que tiene que ser candidata”, dijo.

Más allá de los elogios hacia la expresidenta, Brieva manifestó su simpatía por Florencio Randazzo, quien hoy se encuentra enfrentado a Cristina.

“Me gusta. Yo siempre lo dije y lo sostengo, y he tenido quilombos por sostenerlo: a mí me gusta Randazzo. Desprolijó al final, pero me gusta ese tipo. A mí me convenció. Yo creo, básicamente, en casi todo”, cerró Dady.

www.exitoina.com