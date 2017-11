Dale la pelota al 9

“Yo creo que tenemos potencial para pelearle a cualquiera, inclusive sabemos que si toca Camioneros estructuralmente ellos están varios escalones, no solo por encima de nosotros, sino de cualquier equipo de este federal B, pero bueno todos sabemos que en el futbol somos once contra once y que tenemos grandes jugadores que van a dar una batalla importante por un sueño que lo tenemos desde el comienzo de temporada, así que ya logramos el objetivo, lo que venga será un premio mayor y lo pelearemos”.

Con esas palabras llenas de optimismo, el referente del plantel de Sportivo y uno de los mejores delanteros de la categoría, Ariel “Pity” Giles, inició la charla con BTI luego de conocerse que el plantel que dirige Marcos Barlatay había pasado a la fase final del Federal B 2017

Su pasión por el futbol, la constancia y el entrenamiento, han permitido que pity aun siga en las canchas haciendo goles y demostrando su talento, con la nueve en la espalda superó lesiones, soportó jugar dolorido para ser protagonista de este momento histórico para su club.

Ariel disfruta tanto de lo hecho por Sportivo que le cuesta ver cierta indiferencia por parte algunos de los jugadores más jóvenes que por ahí por la edad no valoran el esfuerzo de la dirigencia, cuerpo técnico y los más veteranos, ni disfrutan de estos logros;

“Si, a veces ni yo mismo lo entiendo, a veces estoy entrando en calor y siento que no voy a poder y después arranca el partido y termino por ahí muchas veces dando más de lo que creo que tengo. Eso es lo que se sembró desde muy chico, de siempre querer ir por más, de la pasión por el futbol, yo muchas veces lo hablo con los más chicos y hoy estamos en una etapa de la sociedad que no se vive eso o los chicos no lo viven de la misma manera como la vivimos nosotros y entonces probablemente no sueñen con las mismas cosas que soñamos nosotros, no sé si nos le llega, no podes entender donde están, están parados en el federal B, una categoría del futbol Argentino, a pasos de que si se dan algunos resultados poder ascender y lograr cosas importantísimas en el futbol , uno lo nota sabe que le queda poco hilo en el carretel y terminar de esta manera a mi me da mucha más fuerza para seguir. Si nosotros probablemente estuviéramos jugando solamente la liga local, yo ya hubiese dejado hace algunos años”.

Sobre la campaña realizada que los llevó a estar en esta instancia histórica, el goleador hizo el siguiente análisis;

“Yo creo que tenemos más plantel, tenemos más variantes y hay muchas más cantidad de jugadores que pueden entrar desde su lugar y sumar, antes éramos menos creo y después hubo muchos chicos que por ahí no estaban todavía preparados para semejante torneo y después que se dieron los resultados que en otro momentos se nos negaron, el año pasado nosotros tuvimos grandes partidos y perdíamos, perdimos cuatro partidos seguidos y nos dejo muy abajo y después ya la cabeza cuando vos entras a perder no es la misma y te entran los miedos a volver a perder, a descender y terminas jugando por una cosa que cuando arrancó la temporada no las pensabas . Este año fue diferente arrancamos ganando el clásico que fue muy importante, después vinieron otras victorias seguidas, sacamos muchos puntos en la primer ronda y después cuando tuvimos el traspié la cosecha de puntos ya estaba hecha”.

Todo lo nuevo requiere de un tiempo de aprendizaje, Sportivo lleva ya algunas temporadas en el Federal B y este año se vio un gran cambió, no solo en la cantidad y calidad de jugadores, sino además con el profesionalismo que se han hecho las cosas, entrenamientos con la asistencia de todos, elementos y pelotas en cantidad, concentraciones en los partidos importantes jugados afuera viajando el día previo, incluso la convocatoria varias horas antes de los partidos de local para que esté todo el plantel junto;

“Lo que hacen los dirigentes de nuestro Club con esos detalles de ir a concentrar en los partidos importantes y no tener que viajar el mismo día con todo el calor son cosas que nos suman a nosotros y eso se ve reflejado en la cancha muchas veces. Creo que Sportivo hace un gran esfuerzo, desde hace muchos años y trabajando lo mejor posible, lo más profesional que puede y creo que por momentos se nota, los notan los rivales, creo que somos un equipo muy respetado en la zona y eso no te lo regala nadie, debemos sentirnos orgullosos todo los que conformamos esto y también la gente de Baradero porque mas allá de los colores, estamos representando a la ciudad en un torneo que es muy importante, tal es que dicen que vamos a volver a jugar la copa Argentina el año que viene, miren a donde llegamos y creo que nos merecemos el acompañamiento de la gente de Baradero.”