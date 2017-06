Damián Mori habló de la “invasión china” y la crisis del comercio

Ayer se reunieron los comerciantes para tratar la crisis económica que atraviesa el sector, donde a bajado considerablemente las ventas y aumentado los costos. Además de planteará el crecimiento de los supermercados chinos y se analiza hacer compras comunitarias a través de la institución para bajar los costos.

Damián Mori, integrante de la Comisión Directiva del Centro de Comercio e industria de Baradero habló con BTI sobre el tema;

“Obviamente la preocupación existe, ya venimos de dos reuniones, esto surge de la preocupación de los comerciantes, los más vulnerables que son las almacenes de barrios, donde mucha gente vive de eso, que es su fuente de trabajo y ante el crecimiento del supermercadismo se ven complicados, más el aumento de las tarifas, la inflación, el poco circulante que hay en Baradero, eso hace que estemos en una crisis importante.”



¿Qué temas se están planteando?

“Planteamos la problemática en general, después hemos tenido charlas tanto con el Secretario de Gobierno como con la Intendenta Municipal, porque nosotros creemos que lo que necesitamos es el famoso artículo 22, que era el coeficiente de saturación, donde se regulaba la cantidad de mercados que vos podías tener de cada rubro, por la cantidad de habitantes, eso te da un coeficiente que más o menos estipula la cantidad de comercios que podes tener. Que vos después podes llegar a tener algunas variables de acuerdo al crecimiento de cada barrio, nosotros también tenemos que ver como crece el comercio en Baradero- no solamente para ahora, sino para el día mañana-, todas esas cosas es la que estamos analizando, ver como se puede hacer, de que manera, porque obviamente también las despensas chicas al tener menos poder de compra que los supermercados grandes tienen diferentes precios, entonces le cuesta mucho más competir, todas esas cosas tenemos que ir pensándolas y ver que se puede hacer”.



¿Una propuesta es hacer compras en conjunto?

“Yo hoy contaba que en algún momento de la gestión nacional, anterior estaba el tema de los precios cuidados, pero se también se iba a tratar de armar una figura donde los Centros de Comercio compraran en forma comunitaria a favor de ciertos almacenes, porque que pasaba si compraba una persona en particular lo que era la tarifa del IVA, los ingresos brutos, etc, se le complicaba porque se le cargaba a una sola persona, entonces no se podía hacer por ese lado, por el lado tributario. Entonces cuando vos tenes cierta capacidad de compra, podes tener otros precios, eso se dejo, ahora vamos a ver si esa idea que surgió en el tiempo se puede reflotar”.



¿Por qué hay tantos supermercados chinos?

“Hay una zona que es la del microcentro que va de Bulnes hasta Colombres, desde Araoz hasta Laprida que ahí no tenes regulación de distancia, esa fue la ordenanza que se creó en el 2011. Saliendo de ese radio tenes, según la categoría y volumen del comercio, que estar separado en una distancia entre 200 y 400 metros”.

¿Por qué se produce esta invasión?

“Esos creo que son arreglos nacionales, tengo entendido que la visa la tienen que renovar cada diez años, no cada uno, vienen con un ingreso importante en dólares y eso se hace valer, están comprando las propiedades porque la verdad a ellos les conviene porque vienen con la plata. Nosotros en un momento habíamos puesto el artículo 22 de residencia, la mayoría abrieron sucursales, son todas sucursales de gente que estaba, pero Baradero es una plaza linda porque el ingreso por capita que tiene la ciudad todavía es alto, por eso están viniendo acá y por eso se instalan y están abriendo sucursales logísticamente porque en realidad han abierto en lugares donde hay mucha capacidad de gente”.