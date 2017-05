Daños en Rockería Misterios, otro local de la familia Gutiérrez

La semana pasada el local de Futbolmania, en Malabia 639, sufrió la rotura de la vidriera dos veces en 48 Hs, todo hacía suponer que se trataba de una casualidad y los propietarios la familia Gutiérrez habían decidido colocar, está semana, un enrejado protector para el blindex que afeará la exhibición de la mercadería pero es más seguro.

Nadie preveía que en la madrugada del domingo, desconocido/s atacarían otro local de la familia, en este caso, Rockeria Misterios, ubicado en Sáenz y Rodríguez, del que está a cargo Braian Gutiérrez, donde doblaron el enrejado protector, aparentemente con intenciones de robo o daño.

Esté tercer hecho encendió la alarma en la familia, ya que tres incidentes en menos de una semana deja de ser casualidad.

Braian, habló con BTI sobre este nuevo ataque, que sorprende a todos por tratarse de una familia muy querida de la comunidad que con mucho esfuerzo y arriesgando sus ahorros manttienen dos locales comerciales en los cuales invierten día a día para mejorar el servicio.

“La verdad es que estamos preocupados porque no sabemos si nos vamos acostar y al otro día con que nos amanecemos, para mí ya no es una casualidad que nos pase esto”. Dice Braian quien cuenta que le rompieron; “rompieron la reja, todo lo que es la escuadra, se reviro toda, fue algo bien hecho, para mí lo han barreteado y lo han doblado del todo, es más es justo la reja que le falta un tornillo o sea que esta estudiado, no es algo que se hubiera hecho al azar y yo creo que no hicieron más porque ha pasado alguien, han visto algo, porque si no estaba preparado para romper el vidrio, el vidrio ya estaba sin nada de protección listo para romperse“.

Ante la consulta si tienen al conflicto con alguien en particular, expresó; “Te pones a plantear ¿Qué hiciste?, ¿A quién le hiciste mal?, ¿Tuviste algún problema con alguien? y de las cosas que pienso ninguno de los tres- ni yo, ni mis dos hermanos- somos de salir, de buscar problemas, de tener problema con nadie, es más yo mi hermano el del medio Caco ya ni salimos al boliche, mi hermano Bauti está empezando a salir pero es el pibe más tranquilo que conozco, será por alguna rivalidad del fútbol, pero que rivalidad podemos tener si nosotros somos hinchas de Sportivo y a los cincos equipos que existen además de Sportivo les damos lo que más podemos”. Y luego agregó; “El que hace esto simplemente un tarado, ya me estoy empezando a calentar, estoy buscando a ver cómo puedo llegar agarrarlo, porque si vos tenes problema con alguien, es simple se arregla cara a cara, no te digo a los golpes, pero de frente, no hacer el daño que está haciendo, porque está haciendo sufrir a una familia, está creando una incertidumbre de preguntarte ¿Qué hago mal?, yo creo que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón y lo hacemos como un bien para la comunidad y te rompe las bolas que te pase esto”