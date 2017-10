Daubian: “Con la nueva aparatologia donada avanzamos 20 años en el hospital”

En los últimas semanas, el Hospital Municipal Lino Piñeiro a recibido, por suerte, muchas alegrías, en cuanto al avance e inauguración de obras, la incorporación del SAME y fundamentalmente el aporte de profesionales baraderenses que han colaborado con importantes gestiones y donaciones.

Hace un tiempo, la Odontóloga María Julia Ramírez, aportó un importante equipamiento para realizar radiografias dentales y este lunes 9 dictó un curso abierto a todos los profesionales de la ciudad.

Lilian Peralta, instrumentista del Garrahan y otros médicos nacidos en nuestra ciudad han logrado una importante donación de equipamiento, valuado en varios millones de pesos, que fue restaurado a nuevo por técnicos del Garrahan y llegó a nuestro hospital el pasado lunes.

El farmacéutico Marcelo Daubián, Administrador del Hospital Municipal, habló con BTI sobre estas buenas noticias para la salud pública local;

“Este lunes fue un día histórico para el hospital, para Baradero, creo que pocas veces se juntan tantas cosas en tan poco tiempo. Empezó el fin de semana con esa movida súper impresionante hecha por el grupo de Pelucas, la cooperadora y el Rotary Club, donde donaron un televisor la obra social de los empleados de estación de servicio y estacionamientos, la recaudación que se hizo, que fue espectacular, que es para equipar esa sala de oncología, que muy pronto la vamos a tener en el hospital para prestar un servicio de excelencia a los pacientes oncológicos. Vamos a tratar de ese mismo día inaugurar el mamógrafo, cosa de trabajar por un lado en el tratamiento y por el otro con la prevención. Después venir el lunes y recibir un quirófano nuevo, tres camillas de cirugías, tres mesas de anestesia que hacen al corazón del quirófano, un marca pasos, un ecógrafo nuevo, un arco en C, que es un intensificador de imagen, permite ver como placas, pero lo vez en vivo, en un televisor no necesitas sacar una placa, si vos tenes que acomodar un hueso, se va acomodando y vos lo vas viendo en vivo en ese televisor, es un aparato indispensable para traumatología, en operaciones más compleja que una simple quebradura. Y el mismo día dar un curso que no sé cuantos años hacía que en el hospital no se daba un curso para profesionales, que agrupó a mas de 20 personas, entre técnicos radiólogos y odontólogos, la verdad que te da un empuje para seguir, cargaste baterías para tener hasta fin de año tranquilo”.

-A esto hay que sumarle la donación de María Julia Ramírez que es muy valiosa

“Hace diez o quince días se inauguró un centro en la UBA modelo en toda Latinoamérica de diagnostico por imágenes y como se renovaron los equipos, esta chica oriunda de Baradero María Julia, logró que uno de esos equipos venga a Baradero y ayer lo que hizo fue, mostrar las bondades que tiene el equipo, todos los tipos de diagnósticos que se pueden hacer y los aplicaron directamente los odontólogos y los técnicos como para que sepan cómo funciona y que se puede hacer. La verdad que va a tener un uso importante, va a tener un costo este tipo de estudio- obviamente la gente que no puede el hospital se lo va a dar en forma gratuita, pero de ante mano va a tener un costo ese tipo de estudios”.

-¿Que tan valioso es el equipamiento donado por el Garrahan?

” Imagínate que avanzamos 20 años de modelo, son equipos 20 años más modernos, no es el último que puede tener el más costoso sanatorio, pero avanzamos 20 años en la mesa de anestesia que es fundamental en toda operación, las camillas que teníamos de operación eran de cuerina, estos son de acrílico, para poder hacer rayos, la verdad que ver la cara de los médicos, saber que va a poder trabajar con equipos más modernos, reconforta el alma de una manera impresionante y todo eso fue logro de dos personas que se preocuparon, se ocuparon, le dimos el ok y ellos hicieron todo. Tuvimos unos últimos días de cambios muy profundos que lo van a ver a futuro, eso no se ve, uno no lo palpa, el hospital cuando entremos va a ser el mismo, pero estamos convencido que la salud pública es un derecho y que tener un buen hospital es necesario. Próximamente comience trabajar un dermatólogo, hemodinámia lo vamos a poner frente a farmacia, estamos con varios proyectos que vamos a seguir trabajando, se sigue con la obra de la nueva ala de internación, se sigue con el tema de esterilización, porque es muy importante para las operaciones, muchas cosas que el paciente cuando entra al hospital no lo ve”.

-¿El objetivo es que el hospital compita en calidad con la medicina privada?

“Es que tenemos que pensar en un hospital para todos, cuando yo era chico había tres clínicas y el hospital, hoy hay una sola y la población de Baradero se duplicó. Nosotros tenemos que tener el hospital para darle el tratamiento da salud que el paciente necesita, si es de altísima complejidad se derivará o ira a otros centros, pero la verdad que el pre concepto de que el hospital no puede atender a la gente que tenga obra social, yo no lo tengo en cuenta, yo creo que el hospital tiene que ser para todos. Creo que tenemos que potenciar el hospital para que sea en serio un Centro de Salud y en base a eso ir a las Obras Sociales cuando tengamos todo lo que necesitamos para negociar convenios especiales para cobrar en forma adecuada, para cuidar los muchos pesos que se gastan en salud”.

-Se anunció la llegada del SAME; ¿En qué consiste?

“El SAME es un servicio hoy por hoy similar al 107, la verdad que el servicio que nosotros tenemos del 107 es de excelencia, muchas veces cuando uno sale a un accidente ve que pasan tres minutos y parece que pasan tres horas y la verdad que tenemos un 107 ejemplar. En base a eso nos acercamos al SAME, el SAME quiere acercarse a la provincia, quiere empezar a trabajar y hemos logrado hacer un convenio base, la semana que viene vamos a estar abriendo el expediente en La Plata para tratar de llegar a Diciembre a que empecemos a trabajar por SAME. Ese convenio tiene ciertas obligaciones hacia nosotros y ciertos beneficios, las obligaciones son cursos que se van a empezar a dictar en noviembre una vez que se empiece el trámite, vamos a empezar la capacitación y después se van a plotear dos ambulancias que tenemos en el hospital y va a venir una ambulancia nueva, totalmente equipada, la segunda que conseguimos en dos años y va a venir un fondo de 3.200.000 pesos el primer año, al año siguiente de 1.600.000 y al tercero 850.000 en función de gastos que implica la generación del SAME en Baradero, la verdad que es una inyección de dinero para solventar los gastos que genera el SAME.”