Daubian: “En el hospital no se invirtió un centavo durante muchísimos años”

El Administrador del Hospital, el Farmacéutico Marcelo Daubian, habló con BTI sobre las obras y la atención que brinda hoy el nosocomio.

Daubian, se refirió a la obra de gas, la construcción de un nuevo sector de internación, las guardias, el incremento de las consultas, entre otros temas.

Además fue contundente y muy crítico con la anterior gestión por la falta de inversión en salud.

¿Hay mucha gente internada en el hospital?

“En el hospital ayer completamos la última cama, estamos completos, el mes pasado también tuvimos una semana con el hospital totalmente completo”.

¿El vecino considera al hospital como una opción en salud similar a la clínica?

“Cuando encaramos esta tarea la primer premisa que nos propusimos que el hospital fue que sea una opción directa de la gente como para poder encarar el tema de salud, al tener una sola Clínica privada- la cual esta bastante abarrotada de gente- que el hospital empiece a ser una opción real de la población como para tomar en cuenta a la salud”.

¿Se está brindando un servicio de guardia para adultos y otro para niños?

“En el hospital estamos tratando de mejorar día a día, todo cambio te lleva un tiempo de ejecución, presupuesto, nosotros veíamos que uno de los problemas que teníamos era que la sala de espera de la guardia era la misma para el adulto que para el niño -el pediátrico-, bueno empezamos hace unos meses a modificar una estructura del hospital y ahora tenemos las guardias separadas, con lo cual el que viene a guardia pediátrica espera en un lugar y el que adulto que viene espera en otro lugar. Para adultos hay dos médicos de guardia y para pediatría uno, las 24 horas, todos los días del año”.





¿Se suman nuevos profesionales médicos a Baradero y al hospital?

“Los martes hemos incorporado un neonatólogo de la ciudad, Bernatzky, hemos logrado conseguir un profesional con un curriculum más que admirable, más que frondoso, por ser tan joven, becado en el Favaloro, es un neonatólogo del hospital Italiano y que empiece a querer poner su semillita, sus conocimientos para todos en el hospital de Baradero, la verdad que es un cambio que estamos tratando de impulsar siempre tratando de cuidar los recursos de todos los ciudadanos”.

¿Volvió el gas o sigue cortado?

“El gas está instalado, estamos con una instalación que va a ser modificada, porque está saliendo una obra grande de gas para que esto quede definitivamente solucionado. En el hospital no se invirtió un centavo durante muchísimos años, todo lo que es la parte eléctrica, la parte de gas, la parte de agua es un tema que jamás se puso un centavo, con lo cual nos encontramos con esa problemática, que cuando hay un problema, no hay planos.

La inversión que se va a hacer en gas posiblemente ronde los 700.000 pesos, entonces no es que no se hacen las cosas, se están haciendo para que queden bien y para que en un futuro el que me siga no tenga que verse involucrado en una erogación tan grande y que las instalaciones del hospital sean acordes a lo que realmente tenemos”.

Carossi dijo que si el era intendente jamás le hubieran cortado el gas, ¿Qué opinas?

“Que nos corten el gas no es agradable, la circunstancias en la que nos encontramos tampoco, muchos dijeron que si yo era tal cosa no me lo cortaban, eso se podía hacer antes de la catástrofe de Rosario, después de eso las normas y las exigencias de gas del estado son muy grandes, con lo cual no se autoriza, ni se habilita nada, hay un millón de requisitos y con esa problemática nos encontramos y bueno lo vamos solucionado, son tareas que se van haciendo, la verdad cuando los opinólogos opinan de afuera y lo solucionan tan rápido.

Por algo no es Intendente, la sociedad eligió uno que conduzca como corresponde y no uno que conduzca como el cree que puede conducir.

Hoy el hospital tiene agua caliente, calefacción, estamos con todos los servicios normales. Igual lo que hablamos de conectar la cocina y el lavadero con el hospital ya está bajo techo, está cerrado, falta lo que es mampostería, pero son detalles. Muchas veces se tergiversa lo que se va diciendo de boca en boca y llegan a la opinión pública cosas que no son realidad”.

Siempre escuche decir a los administradores del hospital que iban a mejorar la facturación y la atención, vos no sos la excepción. ¿Hubo mejoras?

“Si y muchísimo, el primer año tuvimos un incremento de atención al público de un 25 % y creo que este año vamos a crecer mucho más, porque la verdad de que esa semillita que hemos puesto de que se tome al hospital como un centro real de atención a la sociedad, se verifica día a día en las guardias, en la cantidad de atenciones que hay, también en las exigencias, entonces nos vemos muchas veces expuestos en dar soluciones en temas que antes ni se trataban, la vedad que uno lo hace con profundo amor, pero cuando salen los resultados la verdad que es un orgullo y una sensación muy linda”.

¿Háblame del avance de las obras?

“Del pasillo ya se pusieron los pisos, yo creo que en 15 o 20 días se va a terminar la cocina, faltarían otros 20 días más para que se termine el lavadero y ya se va unir todo eso con un pasillo técnico cerrado, que evita que los días de lluvia o los días de frío el empleado tenga que pasar en la intemperie a traer la comida al sector de internación. Y otra obra muy importante que ya están los cimientos hechos y está empezando a trabajar es en el área nueva de internación, 16 nuevas camas va a tener el hospital, ante el requisito de que hoy estamos llenos, como estamos pensando en un hospital a 30 años que no tenga problemas, tenemos que pensar e invertir en una nueva área de internación porque la demanda es cada vez mayor y tenemos que cubrir la sociedad”.

¿Ya está habilitado el hospital para brindar servicios a las obras sociales?

“Estamos en los trámites de habilitación del hospital, porque el hospital nunca estuvo habilitado para atender a la Obras Sociales, eso lleva tiempo, es muy engorroso, pero estamos trabajando en eso -son cosas que no se ven-para poder lograr trabajar con las Obras Sociales, eso nos va a abrir las posibilidad de que sea más factible traer médicos a menor costo. Igualmente te cuento que el hospital tiene muchos especialistas que atienden habitualmente en los consultorios”.

¿La morgue ya no funciona mas en el hospital?

“Si en la morgue se esta haciendo un área de esterilización. Se está adaptando tener un sector en el cementerio para que los cuerpos estén directamente ahí y después la empresa fúnebre lo retire. Los judicializados que necesiten una autopsia se harán en ese sector en el cementerio”.