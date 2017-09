Daubian habló del conflicto entre las Farmacias y Farmacity

El Diario El Día de La Plata, hace unos días, dedicó un articulo a la preocupación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As. sobre el posible desembarco de Farmacity en el ámbito provincial. En su primera parte la nota dice lo siguiente;

Desde hace cinco años, la cadena de expendio de medicamentos Farmacity batalla en la Justicia contra el Estado provincial para que se le permita desembarcar en el territorio bonaerense con un modelo de empresa y comercialización que no está contemplado por las leyes vigentes. Rechazada por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, la iniciativa obtuvo dictámenes negativos ante jueces de primera instancia, cámaras de apelación e incluso la Corte. Ahora, en un giro inesperado, el expediente fue pedido para su “revisión” desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país será el que decida su destino.

La Corte Suprema nacional requirió la documentación como consecuencia de un “recurso de queja” presentado por la firma, creada tiempo atrás por el actual vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana -quien aseguró ya haber vendido toda participación en ella-. No hay plazos para que los magistrados se expidan, y si bien trascendió que no sería un planteo de resolución prioritaria para los magistrados, se supo que Carlos Rosenkrantz ya se excusó de abordarlo porque fue abogado patrocinante de Farmacity.

BTI entrevistó a Marcelo Daubian, farmacéutico y Presidente del Colegio Farmacéutico de nuestra ciudad, quien se refirió a este tema;

¿Cual es concretamente el conflicto que existe entre el Colegio de Farmacéuticos y Farmacity?

“La Ley que nos rige a nosotros tiene más de 30 años, la Ley está hecha para que uno cuando quiera poner una farmacia tenga que respetar una determinada densidad poblacional y una determinada ubicación, es la única manera que encontramos para que haya por ejemplo farmacias en los lugares más alejados. Esa ley fue modificada el año pasado, a pedido de la Cámara de Diputados de la Provincia, estableciendo -como hay nuevos barrios – y la densidad poblacional no es suficiente como para- que según la ley -pueda instalarse una farmacia, con esa modificación se permite la instalación siempre que sea buen fundamentada.

Farmacity está peleando por derogar dos artículos de la Ley, uno el que habla de que no se permite la figura de las sociedades anónimas y el otro el de la distancia, los 300 metros y la densidad poblacional”.

¿Cuándo empieza este conflicto?

“Este conflicto empezó hace cinco años y perdió en todas las instancias que se presentó, pidió llegar a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y perdió por unanimidad- los siete jueces fallaron a favor del Colegio de Farmacéuticos-, también presentaron un recurso de quejas para seguir haciendo acciones legales a nivel nacional, nosotros suponíamos que como en todos los pasos legales perdió Farmacity, la Suprema Corte no iba aceptar el caso, resulta que lo aceptó, Carlos Rosenkrantz miembro de la Corte fue abogado de la firma y se excusó de abordarlo, la firma fue creada tiempo atrás por el actual vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana -quien aseguró ya haber vendido toda participación en ella-, con lo cual la realidad nos lleva a que hay un estado de preocupación muy grande, porque esto derrumbaría la estructura de farmacias que tenemos hoy y le abriría no solo para Farmacity, sino para cualquier otra persona que desee poner una farmacia donde se le ocurra y cuando se le ocurra”.

¿La preocupación pasa por la aceptación de la Suprema Corte para rever la causa y el vinculo cercano a Macri de Quintana?

“Uno asocia, no tiene pruebas fehacientes, pero si el ex CEO de Farmacity Quintana, mantiene una posición dentro del gobierno en un círculo muy cercano al presidente, uno teme, esto no quiere decir que la Suprema Corte les derogue los dos artículos de la ley, pero resulta raro, no es muy habitual que se tome una ley que fue rechazada por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”.

¿Donde radica la diferencia entre las farmacias y Farmacity?

“Farmacity basa su postura en cuanto a la faceta comercial y perdió todas las instancias legales porque nosotros hablamos desde el punto de vista de sanidad. La Ley establece que el farmacéutico es quien dispensa el medicamento, la góndola va en contra de la ley, por eso se prohibió, pero la realidad es que se dispersaría tanto el mercado que sería incontrolable.

Estamos hablando de la salud y de los medicamentos que para nosotros los farmacéuticos es un bien preciado”.

¿Que se está haciendo por parte de las farmacias y en qué tiempo resolverá la Suprema Corte?

“Todo lo que se tenía que presentar se presentó en la provincia de Buenos Aires, cuando lo toma la Suprema Corte de Nación, no tiene tiempo para expedirse y no se pueden presentar nuevas pruebas, ellos se basan sobre el expediente amplio que la Corte Suprema de la Provincia por unanimidad dijo estar a favor del Colegio de farmacéuticos”.