De Vido fue reconocido por Carossi como “ciudadano de honor”

El entonces ministro de Planificación Federal, hoy preso por corrupto, visitó nuestra ciudad en 2009 en plena campaña electoral. Aldo Carossi, como intendente de la ciudad, también le regaló el Escudo de Baradero.

Julio De Vido está preso y antes cayó tras las rejas quien era su secretario José López. Ambos funcionarios kirchneristas estuvieron en Baradero en 2009 con motivo de inaugurar el Barrio Plan Federal pero el entonces ministro fue claro: “Venimos a pedirles el voto”. Estaban en plena campaña electoral.

De Vido llegó en helicóptero hasta el Aero Club junto a López. A ellos se sumó Aldo Carossi como intendente de la ciudad. Recorrieron el barrio en medios de banderas de UOCRA, del Movimiento Evita, de militantes K y de los pre adjudicatarios de las viviendas a quienes llamaron desde el Ejecutivo local el día anterior para que asistan al evento.

En una de las esquinas del nuevo barrio montaron un escenario. Allí Carossi le entregó a De Vido una copia de su reconocimiento como “ciudadano de honor” y no podía faltar que le otorgaran el Escudo de la Ciudad. En ese mismo acto, el ministro de Planificación entregó compromisos de pagos para la reconstrucción de la Plaza Mitre y la Plazoleta San Martín, obras en el Parque del Este, construcción de un playón deportivo y se entregó la no objeción financiera para el entubamiento de la calle Pringles. Esta última obra fue un desastre, se desplomó toda la cañería, se hundió toda la mitad de la calle. Y en cuanto a la Plaza recién se reformó para los 400 años de la ciudad, en 2015. El total por la inversión de las obras mencionadas en 2009 eran de 3.3 millones de pesos. y firmaron un acuerdo por 4.7 millones para ampliación de red de agua y cloacas para cinco barrios sobre la ruta 41. “Ninguna de estas obras las venimos a prometer, son realidades concretas. No son sueños que se vienen a evaporar en un futuro incierto”, dijo el ahora reo De Vido quien está preso por corrupción.

Ese día, el 11 de mayo de 2009, se cortó la cinta del nuevo barrio pero las viviendas fueron entregadas después de las elecciones. El total de la inversión anunciada fue de 25 millones de pesos para 412 viviendas. Más la construcción de otras 150 viviendas con una inversión de 12 millones de pesos.

El diálogo con la prensa

Cuando De Vido bajó del escenario mantuvo una breve entrevista con los periodistas locales. Por ese entonces, el Puerto de Ultramar cobraba fuerza y estaba en la primera plana de la agenda pública. Recordamos parte de esa entrevista.

– ¿Está en tratamiento el puerto de Ultramar?

– Vamos a ponernos a trabajar (…) un gobierno siempre tiene que aceptar los desafíos de los sueñan y pergeñan los habitantes de las distintas localidades y junto con el responsable político de la localidad estudiarlo, analizarlo y buscarle la salida. Buscar grupos interesados en invertir, tendremos que hacer los accesos que correspondan para llegar hasta el sitio. Cómo no va a tener un desarrollo portuario Baradero cuando lo tienen todas las localidades hermanas sobre el Paraná.

– ¿Qué posibilidades hay que se pueda concretar?

– Vamos a hacer todos los estudios de factibilidad. Está claro que acá se mueven muchos millones de dólares en granos, aceites y demás. Esta vía tenemos que ponerla al servicio del país. El puerto es bueno para Baradero y para la Argentina, es una boca de salida más. Tenemos la ruta 41 y si queremos desarrollar un parque industrial nada mejor que un puerto, porque un puerto sin actividad económica que desarrolle costa adentro no tiene sentido. Yo en mi época de ministro de Santa Cruz construí dos puertos, con lo que tengo experiencia y sé de qué se trata y los resultados que trae a la economía del lugar.

– ¿La provincia necesita más puertos?

– Los necesita. Inclusive el gobernador Scioli está llevando a adelante una tarea para los puertos de ultramar sobre el Atlántico. Tenemos que seguir desarrollando puertos porque la Argentina tiene mucho que aportar en materia de producción.

Publicado por La Autentica Opinión (Edición del 27/10/17)