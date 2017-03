De Vincenzo: “Por más que me cruce con las políticas nacionales yo estoy con los trabajados”

El Concejal de Cambiemos, Mariano De Vincenzo, habló con BTI sobre algunas diferencias que tuvo con un integrante del SOERM, que lo motivaron a escribir un descargo en las redes sociales sobre su paso por el sindicato.

El edil también se refirió a la sesión extraordinaria del lunes y el avance de las gestiones ante la crisis laboral que está pasando la ciudad.

¿Por qué te sentiste cuestionado ante el conflicto de Ingredion y respondiste por las redes sociales?

“Primero hubo un comentario de un muchacho en el cual -y esa parte la entiendo- dice que me vio con un discurso muy apagado, muy tibio- esa parte es opinable- lo que pasa es que cierra con un par de agravios hacia mi persona, al cual le escribo por privado- esto fue por facebook- en que yo no hago discurso para la tribuna, que yo no voy y me saco fotos cuando llego a un hogar o a un barrio- no digo que está mal o bien lo que hacen los demás, yo digo lo que hago yo- y que no vale la pena gritar y golpear escritorios, porque así me fue en la vida por golpear algunos escritorios en la década del 90 que me tuve que ir de una fabrica.

A raíz de eso otro chico que ahora está en la comisión del S.O.E.R.M se expresa de una manera errónea, con información falsa, yo entre en Refinerías en el año 83, me tuve que ir en el 93 y digo me tuve que ir entre comillas, a mí la fábrica me pidió el desafuero gremial, yo era categoría medio oficial, el sueldo más bajo de esa época en refinería de Maíz, tuve problemas con muchos jefes- la gente de esa época lo sabe, esto es muy fácil de corroborar-, era una de las dos personas que me movía siempre en la parte gremial, siempre yendo a trabajar- cumplía horario- y cuando el Sindicato me necesitaba por algo salía un día.

Cuando me piden el desafuero gremial un poquito me fueron acorralando, si a mí me salía mal, la empresa me despedía con diez años de fábrica y con el sueldo más bajo de Refinería de Maíz. Termine llevándome el sueldo que me correspondía hasta terminar mi mandato, sin ningún plus, después vino la época cuando la fábrica quería achicar personal le daba lo que correspondía, más algo- a mí no me lo dieron- me pagaron los meses que me faltaban por la cobertura gremial que tenia y también- cosa que nunca dije- cuando el gremio me sacaba, hay una parte de presentismo, por puntualidad, yo tampoco lo cobré porque se lo tenía que haber cobrado al gremio, al S.O.E.R.M y nunca me hice cargo de eso, entonces me pareció que fue un comentario muy mal intencionado y que salió de la nada”.

¿Por qué te afectó tanto, que te recriminaban?

“Yo estoy no solo con los trabajadores de Ingredion sino de todas las empresas por más que en algún momento se cruce con las políticas nacionales.

Si pretendía que es discurso fue el que pretendían, bueno no me salió ese día, pero estoy todos los días tratando de conseguir por medio de la Intendenta una reunión con la gobernadora o con alguno de los funcionarios de más alto rango de la provincia de Buenos Aires, que creo que eso es lo importante más allá de una arenga que se pueda hacer en el Concejo Deliberante, lo importante es llegar a gente que nos pueda dar tranquilidad que es lo que queremos todos sobre las fuentes de trabajo en Baradero”.

¿Ayer se completó la sesión extraordinaria?

“Ayer declaramos la emergencia ocupacional desde el Concejo Deliberante para que la Intendenta tenga ese aval para poder ir a las máximas autoridades de la provincia apoyada por todos los bloques de los partidos, que estamos en una situación muy dura Germaiz, Frutifresh en Alsina, Atanor, Ingredion, BRF y no nos podemos callar, tenemos que salir a golpear puertas afuera de Baradero, porque convivimos con esta gente, más allá de quien nos gobierne en otros momentos, entonces eso es lo que tiene que entender la gente que acá no pasa por ser oficialista o ser de la oposición, acá falta que todos nos unamos en el mismo sentido, con los mismos objetivos que es la única forma que el pueblo nos va acompañar”.

¿Lo de Atanor es un hecho el cierre, que novedades hay al respecto?

En el tema de Atanor como posibilidades buenas habría dos, una que haya un comprador como hubo en otros lugares- y no hubo en Muro ni en Baradero- y la otra que tomen a la gente en las plantas de San Nicolás o en Pilar, porque el producto que se hacían en Baradero no los hace más Atanor, lo que no significa que venga otra empresa .

Agustín Herrera del departamento de legales nos dijo que ellos tampoco perdían la esperanza de poder venderla y que se iba a encargar personalmente por ejemplo de la posibilidad de trasladar gente a San Nicolás, cosa que no aseguraba”.