De Vincenzo: “tiene que haber algún tirón de orejas para levantarse de algunos asientos y caminar un poquito más”

El tercer martes de noviembre finalizan las sesiones ordinarias del 2017 y ocho concejales su mandato, uno de ellos, que solo estuvo dos años ya que reemplazó a Martín Genoud es Mariano De Vincenzo, con quien hablamos de su gestión como legislador local.

Mariano, dentro del bloque oficialista fue sin duda junto a su compañero de la Coalición Cívica, uno de los ediles más combativos, que no evitó el debate y en cada sesión confrontó políticamente con los bloques opositores;

¿Cómo fue la experiencia de concejal?

“Uno trabajo mucho mas el primer año en lo que escribí, en lo que camine tal vez fue igual, hay muchas cosas que salieron y que no están puesta en marcha y bueno me quedan 30 días adentro como para ver si se puede llevar adelante y por medio de compañeros que dejo en el Concejo seguramente ellos intentaran de que se cumplan”.

¿Te gustó la función de legislar para la ciudad?

“Me gustó más lo de caminar, es algo que lo tengo incorporado, algo que durante el 2016 fue un hecho que se dio de una con Verónica Bard, de salir, de tomarnos tardes, sábados a la mañana ir a distintos lugares, lamentablemente la negra finalizando el 2016 se empezó a sentir mal, pero igual muchas veces yo recibía de ella un por favor Mariano anda a tal lado, a tal otro, mas toda la gente mía y trate de cumplir a solicitudes de vecinos de distintos tipos, hay algunas que pudimos solucionar, otras que están pendientes y otras que lamentablemente no pudimos llevar a cabo por diferentes motivos”.

¿Cómo ves la gestión de Fernanda?

“A la gestión la veo bien, de bien a muy bien, con algunas dificultades, con algunas áreas que tal vez apenas alcancen el bien y otras que alcanzan el muy bien, pero como en todo lugar, en toda institución, el equipo anda pero seguramente hay jugadores que juegan para 9 y 10 puntos, hay otros para 7 y 8, a otros hay que estarle detrás para que alcancen el 7”.

¿Entonces vos pensas que hay que cambiar algunas piezas?

“Sí, no sé si Fernanda comparte lo que yo digo. Aparte creo que es interesante a veces cambiar para encontrar gente con más entusiasmo, por ahí tiene que haber algún tirón de orejas para levantarse de algunos asientos y caminar un poquito más. Yo nunca me case con nada, ni con nadie- salvo con una señora que llevo 30 años, para 31 – y las cosas las digo, pero no soy el que las defino”.

¿Cómo será tu futuro inmediato en la política?

“Voy a seguir acompañando a Martin acá en Baradero, pero creo que el 2018 voy a tratar de volver al rectángulo deportivo- creo, si alguno me llama-, a partir del 10 de Diciembre escucho ofertas en el futbol y acompañare a Martin tenemos un local que hay que cuidar en Boedo y Darragueira, pero ya de una forma más pasiva, es decir todo esto de las PASO y las elecciones generales trate de cuidar las espaldas de Martin en muchas del Concejo Deliberante para que el pueda junto a Rosana y el resto de la gente hacer la campaña, así que aunque no parezca también los que jugamos de afuera también hicimos un desgaste dedicando un poco más de tiempo para suplantar a un compañero.”