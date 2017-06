Debut radial y sobreseimiento judicial para Fernando Niembro

Fernando Niembro retornó ayer a su pasión de conducir una tira radial y recibió la noticia que estaba esperando con ansiedad: ser sobreseído en la Justicia en la causa que, hace dos años, lo corrió de la campaña electoral donde encabezaba la lista de diputados nacionales de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

El fallo que se conoció ayer, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 23: 1.- SOBRESEER a MAURICIO MACRI – 2-SOBRESEER a ATILIO ALBERTO MEZA- 3. SOBRESEER a FERNANDO JUAN NIEMBRO.

El comentarista deportivo no solo debutó con su histórico “De Una con Niembro “ por Radio Belgrano sino que también, dio una entrevista por Radio Rivadavia donde se refirió al final de esta causa judicial: “Fue una canallada lo que me hicieron, sin ninguna duda, pero no tengo rencor, hay que seguir”, aseguró.

