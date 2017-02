Del basural a la cordillera

En el ingreso a la ciudad de Baradero, sentido sur/norte, se encuentra un basural gigante, a cielo abierto. La gente abandona a sus mascotas ahí, justificándose que, agua (debido a la proximidad del río) y comida (por los desperdicios que constantemente se tiran) no les va a faltar.

Abril 2014 -Clementino fue uno más. Se encontraba en estado lamentable. Desnutrido, garrapatas, parásitos, sarna, pulgas. Nos llevó meses ganar su confianza. Una vez que nos aceptó, lo trajimos a la vete, con la idea de contenerlo sanitariamente: vacunarlo, castrarlo, desparasitarlo.

Lo regresamos al basural, porque nuestro refugio estaba colapsado y en el mientras tanto, lo seguimos asistiendo.. Un día, nos vió llegar y huyó despavorido. Supimos que, algunos humanos decidieron jugar al futbol y a Clementino le tocó ser pelota.

Abril 2015 -Debimos ingresarlo al refugio. Tarea dificilísima! El ya no era el mismo, se había vuelto agresivo, desconfiado y huraño. Necesitamos de infinita paciencia, por parte de todos para que deje de ser conflictivo. Lo logramos, pero nunca dejó de desconfiar.

Diciembre 2016 – Casi 3 años de Clementino con nosotros. Casi tres años buscándole un hogar. Foto, tras foto en todas nuestras redes sociales, semana tras semana, mes tras mes..año tras año y nada. Nadie ve a Clementino! Al llegar al refugio, más de una vez lo miré y pensé, te vas a morir acá adentro, no está de moda un perro con tus características: grande, imponente, adulto. La mayoría prefiere cachorritos, aunque después, el 80% terminará como vos: abandonado.

Hace 3 meses, recibimos un mensaje con una pregunta: Cómo un perro tan lindo como Clementino está pasando más de dos años en un refugio? No tuvimos respuesta. Luego, una frase que, nos dejó pasmados. Nosotros lo queremos! Somos de Neuquén. Eeeehhhh? Son 1249 kilómetros de distancia! Ellos respondieron: NO IMPORTA! Lo queremos a él! Lo miré y le dije: Clemen, sabés que soy capaz de hacer cualquier cosa para que no pases un día más acá adentro y tengas una familia que te ame?

Febrero 2017: y la aventura comenzó. Papeles en SENASA, formularios de vacunas del Colegio de Veterinarios, antiparasitarios y pipetas, flores de Bach para sus desórdenes emocionales, entrevista previa a los adoptantes, transportadora que cumpla con las normas aeronáuticas. Y llegó el día y nosotros llegamos a Aeroparque. A punto de embarcar, nos dicen: el perro no se puede despachar por acá, jaula y perro pesan 48 kilos. Deben ir a despacharlo por CARGO, si van, no llegan a tiempo para subir al avión, entonces, reprogramamos el vuelo. Ups! El próximo, sale en 12 horas!

Qué hacemos? Ya estamos jugados! Clementino se portó de maravillas y se bancó las 12 horas de demora, como un rey! Llegó la hora, lo despachamos por CARGO, medida y peso de jaula, calculo de volumen, y lo vimos subir a la bodega del avión. Hora y media después, lo hacíamos nosotros.

Jueves 16 de Febrero, a las 18.45, Clementino era trasladado hasta la oficina de CARGO, en el aeropuerto de Neuquén, mientras su mamá y nosotros esperábamos con ansiedad y emoción. Nuestra mayor sorpresa fue la conducta de Clementino. El perro agresivo, desconfiado y miedoso, quedó en Baradero. El que bajó del avión era otro. Exigía mimos, movía la cola desaforadamente e identificó inmediatamente quien sería su mamá.

Totalmente incrédulos, lo vimos entrar a la casa, ser recibido con todo el amor del mundo por su familia humana, felina y canina. El feliz, tomó agua y se durmió.

Íbamos con la firme idea de quedarnos unos días para seguir de cerca su proceso de adaptación y socialización por su triste pasado. La verdad? No hizo falta!

Clementino ADOPTADO! Feliz con su familia y saben qué? Los imposibles NO EXISTEN!

AGRADECIMIENTOS:

Valeria Scuderi y Laura Bello por la entrevista pre adopción.

Fabián Rodríguez y María Gómez por prestar la transportadora

LATAM Cargo por la atención y la tarifa preferencial a nuestra ONG

Nicolás Davio por los formularios de SENASA

Miguel Greco por cubrir los costos de traslado Baradero – Aeroparque/Aeroparque – Baradero

Ivana Kalpuk y familia por enamorarse de un perrazo como Clementino. Gracias!!!

Actitud Animal