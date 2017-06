Denuncian a ciudadanos chinos por el robo, la matanza y el consumo de perros

La denuncia fue realizada 15 días atrás en Fiscalía de San Pedro por un vecino. Aseguran que supermercadistas chinos y otros vecinos de la misma nacionalidad se reúnen a “celebrar” la fiesta de Yulin, donde consumen estos animales. Advierten a los propietarios de mascotas.

El titular de APAMA Fabián Rodríguez confirmó este martes en Ojo al Dato que hace 15 días atrás, junto con un vecino que prefiere el anonimato, denunciaron a supermercadistas chinos y otros vecinos de la misma nacionalidad, por el robo, la matanza y el posterior consumo de perros.

Según Rodríguez, rescatistas y vecinos vieron vehículos cargados de perros ingresando a supermercados para no volver a salir, o cargando animales en autos en distintos puntos de la ciudad. “Internamente por privado ya estábamos alertas a estas movidas que había medio rara para nosotros y algunas cosas pudimos recabar, ver dónde iban, cargar un perro, ya los teníamos en la mira”, relató el proteccionista.

La matanza de perros para su consumo forma parte de las tradiciones chinas, principalmente en el Festival de Yulin, donde se recibe el solsticio de verano, el 21 de junio.

“Lo pueden hacer en su país hay millones de firmas en contra de esa fiesta pero bueno ellos no aceptan que no está bien. Entiendo su cultura, no me gusta, pero estamos en Argentina. Eso de andar comiendo mascotas acá no va”, manifestó Rodríguez.

Por el momento, aunque el denunciante fue llamado a ampliar la declaración, no se produjeron mayores novedades y Rodríguez pidió extremar las precauciones a los propietarios de mascotas.

