Denuncian retención policial ilegal de la candidata del FIT, Marcia Simour

La Policía Comunal retuvo a la abogada y postulante al Concejo de Baradero, tras cerrar las puertas de la Comisaría con llave e impedir que pudiera salir de las instalaciones. El suceso tuvo lugar luego de que se la notificara por el delito de incitación a la usurpación en el barrio 2 de Septiembre. Simour se encontraba en la urbanización ya que asesora a vecinos en pos de su derecho a la vivienda.

Simour es integrante de APEL (Asociación de Profesionales en Lucha) y, en el marco de sus actividades cotidianas, había sido llamada por los habitantes del citado lugar. Los uniformados se acercaron con una supuesta orden de desalojo, que nunca exhibieron, pero le pidieron a la dirigente del FIT que fuera a la Comisaría para que le explicaran el procedimiento.

Una vez en la dependencia policial, fue recibida por el oficial de turno, quien le informó sobre la orden de la Fiscalía Número 9, a cargo de Vicente Gómez, sobre la presunta incitación a la usurpación. Tras intentar comunicarse con otros miembros de APEL, Simour fue retenida en el edificio bajo la amenaza de detenerla por desacato a la autoridad. Luego, mediante el diálogo con el Secretario de la Fiscalía, Heber Lischetti, la dejaron en libertad y se acordó una reunión con el Fiscal para el próximo martes 24.

“Estaba en mi casa y me llamaron los compañeros de la toma porque iban a ser desalojados, algo que me parecía extraño: El juez ni siquiera resolvió su competencia en la causa ya que los terrenos son federales”, le describió Simour a La Noticia 1. Una vez en el barrio, los policías le dijeron que el Comisario le iba a comentar el proceso, en la seccional: “Me acerqué con gente del barrio y un oficial me notificó por la instigación a cometer un delito. Al querer salir, me cerraron puertas y me bloquearon el paso”, agregó la candidata del FIT.

“Ante el nerviosismo y mi negativa a aceptar esa orden, me amenazaron con detenerme por desacato. Por eso, radiqué una denuncia en la Fiscalía por esa cuestión, además de llevarme engañada a la Comisaría”, precisó Simour y añadió que no comete ningún delito, sino que cumple con su labor de abogada: “Están vulnerando mi derecho a trabajar”.

Según comentó a este medio, los vecinos del 2 de Septiembre marcharon en la mañana de este martes hacia el Municipio, para reclamar por el acceso a las tierras.(Lanoticia1.com)