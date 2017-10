Denuncian que abusaron sexualmente de una menor de 16 años

El domingo, se radicó en la Comisaría de la Mujer, una denuncia sobre un supuesto abuso sexual, donde la victima sería una adolescente de 16 años.

El hecho habría ocurrido en el circo que está instalado en Baradero, el viernes. La persona denunciada trabajaría allí, no es de nuestra ciudad y está identificado por las autoridades policiales.

El Fiscal Gómez, a cargo de la UFI Nº 9 de Baradero, habló con BTI sobre este hecho;

¿Que nos puede decir sobre una denuncia por abuso sexual a una menor?

“En realidad nosotros tomamos conocimiento por una denuncia que se radicó en la Comisaria de la Mujer el domingo por la noche, por una intervención que había sucedido el viernes por la noche, relacionado con una cuestión donde se anunciaba un delito de abuso sexual en perjuicio de una menor de 16 años y a partir de tomar conocimiento de la denuncia se dispusieron- como es habitual-una serie de medidas tendientes a determinar la realidad fáctica del suceso. En ese sentido se practicaron respecto de la menor una serie de pericias, de estudios médicos y a partir de tener ese resultado posteriormente se avanzará con la investigación y se dispondrá primero de una pericia psicológica y después un recepción de declaraciones en el marco de lo que conocemos como cámara gesell a los fines de avanzar con la investigación”.

¿Quiénes radican la denuncia?

“La denuncia la erradica los familiares de la menor abusada”.

¿Está identificado el supuesto abusador, es de Baradero?

“En principio la chica indica como autor a una persona que trabajaba en el circo, se logró determinar con la colaboración de los propietarios del circo la identificación fehaciente de este sujeto, en principio no es una persona de acá de Baradero, pero como le digo está perfectamente identificado sin perjuicio de que no esta acá en la ciudad”.

¿Se conocían la menor con el supuesto abusador?

“A la chica todavía no se le tomó declaración, porque tenemos que cumplir con lo que establece el código procesal, por los datos que tenemos en principio habría algún tipo de comunicación vía wathsapp o algo por el estilo, estamos trabajando con eso, no lo puedo confirmar ni descartar”.

¿Esto ocurrió en el circo, en qué circunstancias?

“En principio muchos datos no puedo aportar, por un lado porque se trata de un delito bastante privado y por el otro porque todavía no hemos cumplido con esa parte de la investigación que es la recepción a la menor de la declaración bajo el sistema de cámara gesell, por ahora solo que se hizo fue una pericia física a los fines de determinar si presentaba o no algún tipo de indicio que se relacionara con la comisión del hecho y posteriormente se avanzará con la determinación a partir de lo que ella pueda decir en el marco de esa declaración, las circunstancias en la que habría sucedido el hecho, las previas y las posteriores”.

¿Por qué se demora la denuncia, eso dificulta la investigación?

“Es importante que la gente sepa que ante un caso como este, ojala no ocurrieran, es necesario que las victimas cuanto antes- más allá de la vergüenza o el dolor- porque es una situación delicada, pongan en conocimiento primero de sus padres y rápidamente se radique la denuncia. Es importante que la víctima se presente en las circunstancias en las que se encuentra es decir con la misma ropa, con la misma ropa interior, con las mismas prendas de vestir externa y sin higienizarse en ninguna de sus partes, esto es importante porque en ese momento se pueden recolectar pruebas que son de suma importancia para la determinación de la autoría.”