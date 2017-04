Depauli aseguró que con Carossi los festivales no eran deficitarios

Baradero volvió a sorprenderse en la mañana del miércoles cuando un equipo móvil de TN llegó a la ciudad por supuestos sobreprecios en la contratación del grupo folklórico Los Manseros Santiagueños, en el último Festival de Música Popular Argentina.

Todo hacía suponer que el tema había sido aclarado en parte por el Secretario de Gobierno, Martín Genoud cuando se presentó en la sesión del HCD y explicó como fueron las contrataciones, donde además dijo que respondería el pedido de informe también por escrito y les pidió a los ediles que le pregunten lo que quieran y solo Morales, Oliveri y Depauli hicieron preguntas pero en un tono amistoso, donde especialmente reiteraban el pedido de una respuesta escrita.

Curiosamente algunos portales que brindaron servicio de prensa durante la anterior gestión comenzaron hace unos días a replicar un articulo donde se hacía referencia a un pedido de informes por sobreprecios y en la mañana del miércoles llegó el canal de noticias a transmitir en vivo.

El concejal carossista, Daniel Depauli fue el encargado de atender a TN representando a la oposición.

Lo siguiente es la transcripción de lo expuesto por el experimentado legislador del FpV.

“Nosotros lo que entendemos es que hay una doble facturación, por un lado hay contratación o una tercerización a un señor Cameron que fue el organizador al cual le contrataron sonido e iluminación, armado de escenario y también le han dado la contratación de algunos artistas por su intermedio, en el caso de los Manseros Santiagueños nosotros todavía no tenemos ninguna documentación oficial, está hecho el pedido de informe ya hace más de 20 días y no hemos recibido nada en el Concejo Deliberante, lo que sabemos es que no hay una contratación entre los Manseros Santiagueños y el que dice representarlo que es el señor Camerón, al contrario uno si busca en internet o llama telefónicamente por los Manseros Santiagueños se va a encontrar que el apoderado es otra persona y que el cobro es como es alrededor de 420 mil pesos más gastos de traslado, el municipio pago 615 mil pesos de este show.

Nosotros por el momento lo que sospechamos es que la organización lo que ha hecho es hacer un festival sin grandes esfuerzos, donde el esfuerzo lo hace un tercero y el dinero lo pone el pueblo de Baradero que como bien dijiste vos tenemos realmente una crisis laboral muy importante donde hay empresas que hace ya más de un año que están cerrado como el caso de Germaiz y que poca ayuda se les ha brindado desde el municipio. Entonces decimos que la inversión en cultura nosotros estamos totalmente de acuerdo porque lo sostuvimos por más de 25 años en el gobierno anterior.

Genera un déficit – una perdida-pero vuelvo a repetir creo que la inversión en la cultura, el arraigo de nuestras costumbres es importante, lo que nosotros creemos es que esa diferencia se podría haber bajado muchísimo si no hubiese sido por las terciarizaciones en eso es lo que nosotros sospechamos. El Concejo Deliberante por unanimidad bajo el cobro de los impuestos a los derechos a espectáculos a una expresión ínfima del 1% para que les sea rentable al festival de rock que organiza este mismo señor Camerón, al cual se le ha dado muchísima facilidades, entonces nosotros creemos que ser tan mano suelta con el dinero público, es lo que nosotros sospechamos por principio que realmente ha ido a dinero a terceros que ni siquiera figuran como representantes- no hay una documentación que acredite que el señor Camerón es el apoderado de los Manseros Santiagueños-.

Yo creo que legalmente estamos con ese vacío y todavía no hay ningún papel que acredite de que lo que uno dice está equivocado. Tenemos dos situaciones la situación grave que te contaba que vive laboralmente Baradero con más de 200 despidos entre 4 o 5 industrias una Atanor importantísima de más 130 años que cerró sus puertas por la apertura de las importaciones y resulta que nosotros gastamos más de seis millones de pesos en el festival, que realmente creemos que se podría haber hecho por un poquito memos con un poco de esfuerzo de los funcionarios que para eso les paga el estado.

Nosotros hicimos un pedido de informe, cuando llegue el mismo lo analizaremos y veremos si amerita que se llame a la intendenta a un interpelación, pero por supuesto que lo vamos hacer.

El festival hace muchísimos años que viene figurando en los balances del municipio- más de 20 años- o sea que está en las rendiciones de cuentas y nunca ha habido observaciones por lo bloques opositores de malas contrataciones o de déficit exagerados o abultados.

El festival nunca se auto financia con el dinero que ingresa por la venta de entradas porque las mismas son muy populares. El intendente anterior era el que salía a caminar las distintas empresas privadas de la zona y con esos auspicios más algunos de otros organismos del estado nacional y provincial era que cerraban los números para que el festival no fuera deficitario.