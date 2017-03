Depauli: “los del gabinete nacional parecen los perros guardianes del imperialismo multinacional”

El viernes por la noche luego de la Marcha por las fuentes de trabajo, se realizó una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante donde se expresaron los ediles y representantes gremiales.

Por el bloque del Partido Justicialista, lo hicieron Esteban Sanzio, Leticia Houriet y Daniel Depauli.

El experimentado concejal Depauli, pidió la palabra y dio su punto de vista sobre la crisis laboral en Baradero, haciendo hincapié en las políticas de estado que lleva adelante el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri:

“Señor presidente le voy a pedir el derecho hablar simplemente por ser el más viejo de los Concejales que están presentes hoy acá y porque esta situación que se vive hoy ya la viví con el neoliberalismo en otras épocas y sabemos lo que pasamos señor presidente.

Primero y principal voy a decir que merece un enérgico repudio lo que se vivió en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, donde se bastardeó la figura de Roberto Baradel dirigente gremial de los maestros, merece que los defendamos, debemos repudiar y apoyar a un hombre que ha sido amenazado de muerte él, su familia y sus hijos y que el mismo Presidente de la Nación se haya reído y tomado de soslayo la situación que vive ese dirigente gremial. Los dirigentes gremiales -no hace falta que lo diga yo- en el año 79 fueron los primeros que salieron- el 30 de Marzo se va a cumplir el aniversario de la primer huelga a la sangrienta dictadura cívico militar instalada en el 76- quienes fueron los dirigentes gremiales garroteados y metidos presos.

Ellos son los que han estado presos, desaparecidos, perseguidos, es histórico esto. Y acá se ha menospreciado la figura de un dirigente gremial que lo único que hace es defender los derechos de los trabajadores, entonces compañeros yo lo que les digo es lo siguiente, esta situación de los músicos tocando en la cubierta del Titanic como lo he dicho en varias oportunidades ya lo hemos visto, nosotros lo que tenemos que hacer es luchar, el pueblo unido tiene que luchar por la fuentes de trabajo y hoy permítame decirle señor presidente el gabinete nacional realmente parecen los sabuesos, los perros guardianes del imperialismo multinacional que viene a quedarse con lo queda de la Argentina. Es una vergüenza, que lo único que se piensa es que los números cierren, que los negocios le cierren, pero para los que dirigen el país junto con los empresarios de afuera.

No hay otra situación posible que no sea la salvación de la patria pero con los obreros adentro, con los trabajadores adentro, con los humildes adentro, no afuera, con el 50 % del país afuera lo maneja cualquiera, trae uno que sepa sumar y restar y ya sabemos cómo termina el país.”Expresó el edil del Frente Para La Victoria.