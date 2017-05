Deportivo Camioneros, el club que llevó ocho mil hinchas contra Independiente y soñaba con la Libertadores

La institución de 8 años de vida jugará el partido más importante de su historia. La relación directa con Independiente y la ilusión de jugar la Copa Libertadores

De 12 equipos amateurs que jugaban por diversión, a la ilusión de jugar una Copa Libertadores. La historia de Club Atlético y Social Deportivo Camioneros es meteórica y el proyecto a futuro es poco más que ostentoso. La entidad afrontó hoy el partido más importante de su historia: chocó ante Independiente por los 32avos de la Copa Argentina.

Según pudo conocer Infobae, el club que representa al sindicato de los Camioneros vendió 8 mil entradas para el partido que se celebró en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

¿Qué se esconde detrás de este desconocido club que nació en 2009? Fue fundado por el hoy presidente de Independiente Hugo Moyano y actualmente es comandado por su hijo Pablo, que al mismo tiempo cumple el rol de vocal en la entidad de Avellenda.

El equipo nació a partir de un selectivo entre los mejores jugadores de los 12 equipos que se desempeñaban en el torneo interno del gremio que se desarrollaba a nivel amateur en los campings de Florencio Varela y Garín. Tras triunfar en la Liga de Luján, accedieron al Federal C y luego alcanzaron el Federal B, donde se desempeñan actualmente.

En apenas ocho años de vida, está en pie la planificación del Estadio Hugo Moyano. ¿Para el ascenso? No, para jugar con Boca y River. “Como el crecimiento del club es tan grande no es el momento de apurarse. No tendríamos que hacer un estadio para los torneos federales, sino ya preparado para recibir a Boca o a River”, señaló en 2014 Guillermo Calleri, padre del delantero Jonathan que trabaja como gerente deportivo del club.

No es la única advertencia de poder que lanzan desde esta institución que tiene un predio de 27 hectáreas en Ruta 4 con nueve canchas de fútbol y una de hockey, entre otras comodidades. “A largo plazo yo creo que el tiempo es lo único que nos va a separar de estar en lo más alto del fútbol argentino. Me animo a decir que estará Camioneros en una Libertadores. No sé si será en tres, cinco o diez años”, aseguró Calleri por entonces.

A fines de 2014 realizaron una fiesta en el Luna Park en la que pasaron un spot publicitario con los diferentes logros: 14 disciplinas en el club, más de 1.500 deportistas representándolo alrededor del mundo y las inferiores codeándose con gigantes del mundo al disputar torneos contra Juventus, Inter, Lazio, Torino y Anderlecht, entre otros. Hoy, los más grandes jugaron el encuentro más importante de la breve historia. (Playfutbol)