Derrota de Los Escorpiones en Virreyes

El plantel superior del Tiro Federal de Baradero, jugó este fin de semana pasado el partido postergado de la 1era fecha contra Virreyes, por el Grupo 3 de la URBA, donde fue derrotado tanto en la intermedia como en primera.

A las 13:45 hs inicio la intermedia, con un partido muy parejo donde no se sacaban ventajas hasta los 30 minutos del 1er tiempo, a partir de ahí el local empezó a encontrar los espacios para poder anotar el primer try del partido a su favor, Virreyes empezó a jugar más ordenado que los escorpiones y pudieron anotar varias veces más, ya en el 2do tiempo los escorpiones con su garra taclearon a más no poder pero el rival los superó por amplio margen lo cual se vio reflejado en el resultado. Virreyes 61 Escorpiones 7

A las 15 30hs arrancó la 1era de Los Escorpiones, de movida por un error Virreyes anotó su primer try, el partido se puso muy difícil, el Tiro no podía obtener la pelota para poder tener juego ofensivo, a pesar del esfuerzo de los chicos de Baradero no pudieron cambiar el resultado el equipo de virreyes fue superior.

El Escorpión pico en 4 veces pero no le alcanzó y el local con un juego muy prolijo, con jugadores muy preparados físicamente pudo anotar varias veces más, siendo el resultado final 78 a 21.

Los M16 jugaron frente a Alumni

El domingo hubo fecha de juveniles, la categoría M16 viajó a Tortuguitas a jugar contra el gran Alumni, los chicos que están en una etapa formativa pudieron hacer varias cosas que los técnicos les van enseñando en la semana igualmente el resultado no fue favorable, Alumni 70 – Los Escorpiones 12.



La M17 goleó en Pilar

La M17 viajó a pilar para enfrentarse a San Jose Rugby, arrancó el partido con los escorpiones muy afilados y desde el inicio anotando su primer try y de ahí en más fue superior, logrando un contundente Escorpiones 87 y San Jose Rugby 0, siendo el 2do partido que los chicos ganan por tan amplio margen, van por muy buen camino los chicos están demostrando que con entrenamiento y dedicación los resultados llegan.

Los Escorpioncitos viajaron a Granadero Baigorria

El Rugby Infantil del Tiro Federal, viajó Granadero Baigorria donde los Escorpioncitos disfrutaron de un día a puro rugby con otros 3 equipos de la zona, fueron alrededor de 35 chicos que pasaron un domingo divirtiéndose y jugando al rugby.

Información y Fotos: Gabriel Barbich

Fotos M17 – Emiliano Raimundi (URBA Oficial)