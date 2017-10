Descalzo: “Voy a asumir como concejal”

En la mañana del lunes, dialogamos con el abogado Gabriel Descalzo, quien confirmó que dejará la Asesoría Letrada del Municipio para asumir en diciembre como concejal, un pedido expresó de la Jefa Comunal.

Descalzo, se refirió además a la nueva conformación del HCD de acuerdo a los resultados provisorios.

La intendente, suma de esta manera una persona con experiencia política, conciliadora y con amplio conocimiento de la Ley Orgánica, ante la vuelta de Aldo Carossi al legislativo local;

¿Es la segunda vez que llegas al Concejo Deliberante?

“Esta es la segunda vez que soy electo concejal, pero va a ser la primera vez que voy asumir, la vez anterior renuncié para acompañar en la Secretaría de Gobierno y Hacienda a quien era Intendente en aquel entonces Eduardo Rabellino. Era en el año 1983 y fue el secretario más joven en asumir la gestión, tenía 27 años. Ahora desde que Fernanda me pidió que la acompañase en la lista era para asumir en caso de resultar electo, así que voy a dejar asesoría letrada”.

¿Cuántos concejales ingresan de acuerdo al escrutinio provisorio?

“Yo hago esta aclaración, porque yo digo que es un tema matemático, así como la matemática es una ciencia exacta, es ajena a las discusiones que se pueden dar desde otro punto de vista. Hoy con los resultados provisorios que tenemos la conformación del Concejo seria de 4-2- 2 ingresarían 4 por Cambiemos, 2 por Unidad Ciudadana y 2 por el Frente Un País. Entonces quedarían el Concejo con ocho legisladores de Cambiemos, cinco de Unidad Ciudadana y tres para el Frente Renovador con los provisorios”.

¿Dónde surgió la confusión que ponía en duda el ingreso de los candidatos de 1País?

“Porque lo que no se tuvo muy claro es si cuentan o no los votos en blancos para el coeficiente, y no se cuentan, la ley tiene un párrafo en especial donde dice que no se cuentan.

Una vez que se alcanza el piso establecido dividiendo los votos validos emitidos por la cantidad de candidatos a ingresar, quien llega la piso ingresa uno directo y otro por sobrante si existiera. En el caso de esta elección, tres concejales directos colocamos con Cambiemos, con un 3,60, uno y pico tiene Carossi y un punto y casi nada Morales, pero llega a un sobrante como para ingrese un nuevo edil”.

El sistema como está establecido evidentemente busca un equilibrio en el HCD, ¿Es así?

“Este sistema favorece a que los partidos minoritarios puedan acceder a la banca para qué evitar el absolutismo.”