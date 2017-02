Despidos en Donto. Se quedaron sin trabajo el mismo día que salieron de vacaciones

El lunes cinco empleados fueron notificados que ya no pertenecían más a la empresa. Al día siguiente, la curtiembre incorporó a otras personas.

Cinco empleados de la curtiembre Donto salieron de vacaciones el lunes de esta semana y ese mismo día fueron notificados que estaban despedidos. Lo que debía el disfrute de estar de licencia terminó convirtiéndose en un pesar.

En esta época del año la mayoría de los obreros está de vacaciones en la curtiembre. Por su puesto que queda un plantel suficiente para continuar con la producción.

Los integrantes del propio sindicato de curtidores se sorprendieron por la decisión de los empresarios ya que la curtiembre en los últimos meses incorporó a 50 trabajadores. Es más, el lunes echaron a cinco y al día siguiente incorporaron a cuatro personas más.

Los fundamentos de la empresa fue que los trabajadores se dirigieron con irrespetuosamente a sus superiores y además uno de ellos tiene varias faltas reiteradas. Previo a esta situación, desde Curtidores preguntaron si la supuesta mala conducta de los empleados fue apercibida en su momento o si por la reiteración de la misma fueron suspendidos pero nada consta de eso en sus legajos.

“Prácticamente el 80% del personal está de vacaciones, quedó en la planta el personal nuevo que se incorporó hace dos meses y algunos dos semanas. De hecho, en mi caso, estoy de vacaciones”, expresó Felipe Barrios, secretario general de Curtidores en nuestra ciudad, y agregó: “El lunes me llamaron mis compañeros del sindicato para avisarme que había cinco despidos, de los cuales cuatro empezaban las vacaciones y uno había regresado”.

Barrios contó que de inmediato solicitaron que un representante de la empresa les brinde explicaciones. “Nos dijeron que era política de la empresa para reestructurar el personal y cambiar la forma de trabajo y que iban a pagar el 100 por ciento de los despidos como corresponde”, dijo el secretario general quien al pedir que les brinden más detalles de los fundamentos le respondieron que fue “por falta de respeto” y que “no cumplen con la producción del sector”.

“Pero nunca les llamaron la atención. Lo raro de todo esto es que después del último conflicto asumimos la responsabilidad, las dos partes, de mantener el diálogo. Es más en Donto no hay crisis, están incorporando más personal, eso lo vemos bien. Y llegaron estos despidos que nos sorprendieron”, señaló Barrios y remarcó: “Realmente no entendemos está decisión. Lo único que puedo deducir es que se trata de una política sometimiento al trabajador en cuanto que hagan lo que manda el empleador. E incluso sabemos que al personal, a los nuevos, les están diciendo que no hablen con los delegados”.

Con respeto a la baja producción en algunos sectores Barrios indicó que hay máquinas a las que les falta mantenimiento y a ese se suma que al nuevo personal hay que enseñarle bien cómo es el trabajo. Esas dos cuestiones, en un principio, pueden afectar que se no logren los objetivos de producción.

“Espero que logremos un buen acuerdo con la empresa aunque nos encontramos con una situación que no es usual, que salgas de vacaciones y te despidan”, dijo Barrios y concluyó: “No queremos que sometan a los trabajadores para que se queden callados”.

