Después de la polémica con Echarri, también bajaron a Pablo Rago de Telefe

Luego de la escandalosa desvinculación de Pablo Echarri de Telefe, ahora el canal bajó a Pablo Rago de la miniserie sobre la vida de Sandro. Así lo informó su representante, Jorge Lamas.

“Habló conmigo Gustavo Neistat, quien es el productor ejecutivo, y me reuní incluso con Juan Parodi. Primero me llamaron para que (Rago) hiciera el personaje de Oscar Anderle, que es el que lo hizo a Sandro, el que le hizo toda su carrera. Y después hubo otro ofrecimiento“, contó Lamas en un audio.

El representante de Rago explicó que la actuación iba a ser ” una participación de 15 o 16 días, incluso me ofrecieron el dinero por mes, de los tres meses (tiempo que durará la serie)”.

Incluso, la negociación por el personaje mejoró y a Rago le ofrecieron interpretar al propio Sandro. “Cuando quedé en juntarme con los dos productores, me dijeron: ‘¿No le gustará ser Sandro?’. Me tomó de sorpresa, para bien. Les dije que Pablo lo podía hacer, y les conté una anécdota: que siempre va a todos los estrenos con una camisa roja. Les dije que los comunicaba con él”.

“A los dos días me dijeron que no, que era otro. Y a la semana siguiente me llamaron diciéndome que podía ser que finalmente Rago haga de Anderle o de Aldo Aresi, que fue el segundo representante de Sandro. Pero nunca más llamaron ni me dieron explicaciones de la baja“, aseguró Lamas según el audio que mostraron en Desayuno Americano.

Además, el representante indicó que incluso se habló del dinero, aunque cuando vio lo que le había sucedido a Echarri pensó ‘Cometieron dos veces el mismo error’ aunque se diferenció: “Acá no hubo ningún tema político. Mi punto de vista es que es un mal manejo de la productora”.

