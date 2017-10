Detuvieron al hijo de Lía Crucet

El domingo 15 por la noche, y junto a otras 19 personas, fue detenido Ezequiel Salatino, el hijo de 20 años de Lía Crucet. Según informaron en Buenos días América, el joven tenía “cuatro pastillas amarillas, drogas sintéticas, un tubo celeste y nueve cigarrillos armados de marihuana“.

“Todavía no pude hablar con mi hijo, aún no llegó a casa, pero ya está libre. Tengo que hablar con él”, contó Tony, el padre de Ezequiel, en el noticiero conducido por Antonio Laje. “No lo vi venir ni siquiera con una copita de más, por eso me sorprendió esto“, agregó, dejando el claro que su hijo nunca tuvo problemas de este tipo.

La detención del hijo de la cantante tropical se produjo en el show del DJ holandés Armin Van Buuren, que se realizó en Costa Salguero. Tony reveló que fue él quien se lo contó a Crucet: “Le dije antes de que se enterara por otro lado. Pegó un grito. Quería llamar a la comisaría“.

www.exitoina.com