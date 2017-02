Di Pasqua “Ante esto vamos a tener que estar todos más unidos que nunca”

El concejal del Frente Renovador, Bruno Di Pasqua, habló con BTI sobre el impacto social que generará el cierre de Atanor en caso de no poder revertir la medida adoptada por la empresa.

¿Que análisis haces sobre esta situación?

“Nosotros hace dos semanas y digo nosotros porque desde el Concejo se escuchó un comentario de que había posibilidad de cierre de la fabrica y que algunos jefes los habían trasladados a San Nicolás, ya previendo esto, pero uno a veces no quiere creer porque a veces amenazan y después no pasa nada. Yo hoy me levante temprano y vi que había cerrado Atanor la verdad que fue un baldazo de agua fría, creo que es terrible para la ciudad, es un día triste para Baradero, me parece que hoy va a marcar un antes y un después de este gobierno por lo menos en la ciudad de Baradero porque creo que ya nuestra ciudad no soporta más el cierre de otra fábrica, ya cerró Germaiz que ahora por suerte está en tratativas para volver abrir, pero Atanor por más que pague indemnizaciones y todo lo que corresponde me parece que va a generar una cuestión social muy complicada en la ciudad”.

¿Qué se puede hacer desde el lugar que ocupan ustedes como legisladores?

“La verdad que es terrible la forma que adoptó la empresa de comunicar el cierre y bueno en el Concejo Deliberante obviamente estamos alerta. Yo a principio del año pasado presente una ordenanza para crear una mesa de emergencia social y laboral que uno ya más o menos veía lo que se estaba viniendo, a nosotros del Frente Renovador nos llegaron informes diciendo que a fin de año iba a haber 300 mil despedidos en todo el país y bueno esa ordenanza estuvo un poco cajoneada, ahora la estamos reflotando, una mesa donde trabajen todos los sectores de la sociedad desde los gremios hasta las iglesias para ver cómo podemos palear esta situación, porque me parece que no hemos caído todavía el golpe va a ser muy fuerte. Yo tengo amigos comerciantes y a veces uno va a tomar mate, va a hacerles compañía, a tomar un mate y vos ves que en los negocios no se mueven, que no entra gente, muchos están cerrando y este va a ser un golpe muy bravo, vamos a tener que estar todos más unidos que nunca, dejar de lado las banderas políticas, estar abrazados uno con otros y empezar a agachar la cabeza y luchar porque se viene peluda la cuestión, no se ve fácil, sabemos que BRF también esta complicada, sé que han acusado que tuvieron muchos millones de pesos en perdida en los meses de Diciembre y Enero y vos sabes que cuando una fábrica no le dan los números es muy fácil la cuestión de equiparar las cuentas o saca la gente y cierra”.