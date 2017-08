Di Pasqua: “esta elección va a marcar el fin político de la era Carossi”

El Concejal Bruno Di Pasqua del Frente Renovador, finaliza el mandato en diciembre, no se le permitió ir a internas con Morales y prefirió no participar a unirse. Su manera de manejarse en política es destacada por sus pares que lo consideran un hombre de convicciones y valores.

Bruno, quien seguirá militando en el FR, habló con BTI sobre las PASO e hizo un interesante análisis;

¿Tenes muy buena imagen dentro de la política y el renunciamiento a una lista unidad con peteco confirma que tenes convicciones?

“No me gusta hablar bien de mí, pero me lo han dicho, a veces mantenerse en tus ideas o tomar decisiones apostando o creyendo en la coherencia personal también deja muchas consecuencias, a mí no participar de esta elección en una lista de unidad con Morales me costó mucho internamente con el grupo de trabajo que veníamos participando, no fue una decisión fácil, ha traído mucho malestar, pero bueno creo que a la distancia -entre el grupo mío- se va a valorar un poco más está decisión y no creo estar equivocado en la decisión que tome tampoco”.

¿Te dolió la decisión que tomó el partido?

“Sergio siempre lo dijo públicamente y lo dijo en las reuniones que hemos tenido todos, acá no hay hijos, no hay amigos, no hay nada, acá se toman decisiones pura y exclusivamente políticas. A mí cuando me citan para informarme que no me van a dar la interna, había otros distritos que estaban en la misma situación y gente que en la encuestas les daba muy bien, a mí con Morales me separaban 3 puntos, 4 puntos en la encuesta o sea que tampoco había una gran diferencia, ellos piensan que si estamos casi empatados potenciamos la lista y acá en las ciudades chicas nos conocemos todos y sabes que quien me vote a mí, no lo va a votar a él, hay cuestiones acidas que muchas veces no se entienden, pero obviamente me molestó, lo entendí- no lo comparto-, pero lo acepte, esto es así, pero no me arrepiento de la decisión de no ir”.

¿Por qué crees que Massa hizo tan mala elección?

“La alianza con Stolbizer es obviamente por la lucha anticorrupción que ha tenido al hablar de transparencia y creo que ellos encarrilaron la campaña en atacar más a Cristina que al gobierno, recién en el último tramo se dedicaron a atacar- atacar en el buen sentido al gobierno-, ellos creían que el objetivo era destronar a Cristina y me parece que ahí se erró un poco el objetivo. El objetivo era el gobierno y creo que ahí cayó el posicionamiento de Sergio, obviamente nos dejo muy mal la elección que se hizo, todos apostábamos a un segundo lugar, ya viendo en la última semana que por ahí los números no daban para un segundo lugar, se buscaba una elección del 20 % que tampoco se logró, pero ya estamos trabajando pensando en la estrategia de cara a octubre, yo estoy militando más en la 2da sección”.

¿El FR es peronista o no lo es?

“Me parece que la gran discusión del Frente Renovador es si es peronista o no es peronista yo creo que está ahí el problema. Creo que al haber hecho una alianza con Stolbizer ha hecho que muchos peronistas que estaban en el Frente Renovador hayan bajado un poco los brazos, creo que todos esperaban que siga la alianza que tenía con De la Sota, que creíamos que representaba un poco más el peronismo, creo que está ahí el problema. Sergio quiere armar algo propio, algo distinto, algo que no sea ni peronismo, ni radicalismo y obviamente lleva tiempo”.

¿Que análisis haces de las PASO a nivel nacional y local?

“Yo dije que esta elección en la ciudad iba a ser una bisagra y creo que lo está siendo, el hecho más destacable es la caída de Aldo Carossi, todos hablábamos o pensábamos en un piso de 4.000 votos y ni siquiera llegó a ese piso, por lo que figura en los registros de la junta electoral peteco mantiene su caudal de votos 100 más, 100 menos y después el caudal que consiguió Cambiemos es abismal, es impresionante, perdieron de la elección de 2015 a ahora 500 votos, es algo increíble. Yo por ahí separo la gestión local de la nacional, pero este triunfo avala que ahora venga la reforma laboral, que venga el aumento de la edad jubilatoria, que venga el aumento nuevamente de los servicios, esta elección va avalar a todo esto.

A nivel local creo que Fernanda esta haciendo una gestión interesante, por ahí esta muy jugada con el tema números acá a nivel municipal, pero ha pasado siempre que los otros gobiernos anteriores ha tomado recursos afectados para pagar sueldos, que después lo tendrá que reponer, pero están haciendo las obras que el pueblo estaba pidiendo y si la gente apostó a este gobierno, me parece importante seguir acompañando desde el lugar que uno puede acompañar, yo tengo un mono bloque y no me opuse a ninguna obra de este gobierno, he discutido por ahí el presupuesto o la rendición de cuenta que por ahí hay cosas que tienen falencias, pero en cuanto a las obras han sido aprobadas todas por unanimidad, porque eso sabemos que es un beneficio para Baradero- a la corta o la larga eso queda- y es un bien nuevo que viene para el pueblo, yo creo que lo que viene como cosa importante es la intervención de la calle Anchorena, que va a cambiar la fisonomía de toda la ciudad y creo que es beneficioso, pero repito porque vos me pedías un análisis me parece que fue impresionante el triunfo de Cambiemos”.

¿De verdad pensas que es el fin de carossismo?

“Viendo los resultados inmediatos yo lo que pensaba es que Carossi lo tiene que poner a Lischetti en el tercer lugar, creo que no debe querer saber nada cálculo- sino no hubiera hecho interna-. El peronismo es muy difícil de entenderlo, creo que el dialogo lo tendría que haber buscado antes no ahora, por eso te dije que esta elección va a ser una bisagra, esta elección va a marcar el fin político de la era Carossi, no sé quién va a ser ahora el que represente al peronismo”.

¿Algunos sostienen que quien debe presidir el peronismo es Guillermo Oliveri?

“Yo veo en Guillermo una persona muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver acá en Baradero, que dialoga y dialoga mucho con todos los sectores y yo no lo descartaría para el 2019 si quiere ser Intendente de Baradero. Guillermo es una figura muy importante, que le aportó y le aporta muchísimo al Concejo Deliberante, vos pensa que es un tipo que estuvo en legislatura porteña, tiene mucha sabiduría legislativa y nos ha aportado mucho a todo y es una persona de dialogo y de consulta si queres- porque yo muchas veces le consulto a él-, creo no sería descabellado que el sea una figura como candidato para el 2019.”