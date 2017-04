Di Pasqua: “Está la posibilidad de que yo vuelva a ser candidato”

El Concejal del Frente Renovador, Bruno Di Pasqua, habló con BTI sobre diferentes temas de actualidad y no descartó la posibilidad de ser nuevamente candidato a concejal en las elecciones legislativas de este año.

También habló sobre la Escuela de Gobierno del FR, la interna con Morales y dio su punto de vista sobre la reunión con Joaquín De La Torre respecto a la crisis laboral en la ciudad.

¿Estuviste presente en la presentación de la Escuela de Gobierno que se abrió en San Nicolás?

“Si, este martes se realizó el lanzamiento de la Escuela de Gobierno que es un espacio de capacitación que tenemos en el Frente Renovador, porque generalmente muchas veces se llega a espacios de poder y no se sabe las técnicas legislativas o como realmente hay que trabajar, por eso el Frente Renovador creo desde hace dos años este espacio y ahora llegó a San Nicolás, la idea es empezar a trabajar sobre distintas temáticas, ayer se hizo la presentación oficial donde estuvo Sergio Massa, el vice presidente de la cámara de diputados Ramiro Gutiérrez, Daniel Arroyo, Graciela Camaño, Aldo Pignanelli, la verdad es que fue un panel muy amplio donde se trataron distintas temáticas y yo particularmente lo aprovecho bastante porque siempre es necesario para estar preparado y capacitado para estar en la gestión”.

¿Tu idea es renovar la banca, porque este año se cumplen los cuatro de gestión?

“Nos estamos moviendo más internamente que hacia afuera, está la posibilidad de que yo vuelva a ser candidato para renovar mi mandato de Concejal- esa es la idea-, igualmente faltan algunas decisiones del partido que estamos trabajando y una vez que este definido esto vamos a lanzarnos abiertamente y trabajar de manera más expuesta para que conozcan el grupo de trabajo que tengo- que siempre lo tuve- como para tener un poquito de más visibilización en el pueblo”.

¿Cómo es la relación que mantenes con el espacio de Juan Domingo Morales?

“Con el otro espacio que representa Morales yo no tengo mucho dialogo, no sé qué están haciendo ellos, lo que sí te puedo decir que las dos últimas reuniones importantes que hemos tenido ellos no han asistido, no sé si es por estrategia o por falta de tiempo, la verdad es que no me gusta meterme en otros espacios, por ahí deberías preguntarles a ellos que piensan hacer, yo sigo firme en el partido con Sergio Massa y como lo dije siempre nací en este espacio y moriré en este espacio no tengo intenciones ni de cambiarme, ni de irme, ni de nada. Y si este año quedo afuera, no me va bien o lo que sea, seguiré apoyando desde afuera como lo hice en el año 2015 que no participe de las elecciones, pero estuve acompañando desde afuera el proyecto de Sergio Massa”.

¿Que análisis haces de la reunión con De La Torre, la mesa sindical y los funcionarios?

“Esto de De la Torre lo tendría que haber expresado la Intendenta en el discurso inaugural, yo particularmente me fui esperanzado, algunos sindicatos se llevaron la misma esperanza que me lleve yo. Nosotros teníamos un panorama muy negro y por ahí en el fondo se prendió una lucecita, si bien él nos dijo que no iba a traer soluciones mágicas, pero se comprometió a trabajar para solucionar algunas cuestiones, por ejemplo sobre la gente de Germaiz ayer nos enteramos que estuvieron reunidos con la jueza o sea que se está moviendo la cuestión; Con la gente de Atanor iban a trabajar y si la empresa sigue con su postura iban a ver posibles compradores que aparentemente existen de dos posibles empresas que quieran adquirir la planta, o sea que el panorama para mi modesto entender- por ahí tampoco quiero ser por demás de optimista- pero yo me fui esperanzado de esa reunión”.

¿Qué opinión tenes sobre esta crisis laboral en Baradero?

“Creo que a Baradero le toco lo peor, porque no es una, son tres las empresas en conflicto, es una situación muy complicada y no son fáciles de solucionar más que nada cuando intervienen privados que toman decisiones y no la quieren alterar por nada del mundo.”