Di Pasqua: “no quiero más de lo mismo y por eso decidí quedarme afuera”

El concejal Bruno Di Pasqua del Frente Renovador, que finaliza su mandato en diciembre, pensaba renovar su banca y con su grupo de trabajo armó una lista para ir a internas con Juan Domingo Morales, pero desde el Frente Renovador le dijeron que solo aceptarían una lista de unidad y que debía acordar con “Peteco”. Si bien Morales le ofreció el tercer lugar en la lista, Di Pasqua quien siempre estuvo distanciado en lo político de su compañero de bancada, decidió no presentarse y quedarse afuera en las elecciones de este año. Bruno habló con BTI sobre esta situación y conto sucedieron los hechos;

¿Qué pasó con tu lista?

“El miércoles anterior al cierre de lista nos convoca a una reunión a mí y otro representante de Exaltación de la Cruz y nos dicen que en Exaltación de la Cruz y en Baradero tenía que haber lista única, que vayamos hablando con los otros referentes para lograr una lista de unidad, a lo que yo me opuse porque creo que no correspondía, es cierto que Morales me ofreció esos lugares, pero acá no es una cuestión de lugares, sino de que yo tengo mas diferencias que coincidencias con Morales, yo sin ir más lejos en el 2013 cuando asumimos a los dos meses me echó del bloque, o sea que ya a partir de eso me parece que no corresponde integrar la lista con él”.

¿O te unís o quedas afuera?

“Como no había otra posibilidad y yo se fehacientemente que si vos presentas la lista igual, te la bajan- como ya ha pasado-, decidí no presentarme. Es más me han ofrecido por ahí otros cargos en una lista seccional, pero no pasa por ahí, porque tampoco quiero que sospechen o que digan que baje la lista porque había acordado otra cosa, me quedo absolutamente fuera de todo, tratando de mantener la coherencia y lo que a mí me identifica, yo quiero hacer algo distinto, no quiero más de lo mismo y por eso decidí quedarme afuera, es muy doloroso para todos lo que venían atrás, porque yo siempre digo que por ahí uno encabeza, pone la cara, pero hay un montón de gente que trabaja a la par, que por ahí son los que menos se ven, pero son los que más laburan, ponen el cuerpo y la verdad que si bien fue una decisión que ya la teníamos pensada, es feo decirles a tus compañeros que no va a haber lista con todo lo que habían trabajado, teníamos la lista armada, 20 días antes teníamos los avales presentado.

Nos quedamos afuera, no podemos participar, nosotros lo único que queríamos es hacer la interna. Estábamos convencidos que estábamos bien ubicados, bien parados, habíamos hecho un trabajo diferenciándonos de Morales y de su gente, esta es la realidad que nos toca hoy, la aceptamos y seguiremos trabajando por lo menos hasta el 10 de Diciembre con las mismas ganas que lo venimos haciendo durante estos 4 años”.

¿Intentaste hablar con gente más cercanas a Massa?

“Yo a partir de que me dieron esta noticia, trate de hablar con todo el mundo, a todos les plantee lo mismo, nos dijeron que la bajada era lista de unidad, que iban a habilitar interna en dos o tres lugares muy particulares, y que acá en Baradero no querían”.

¿Te sentís decepcionado con el Frente Renovador por esto?

“Obviamente que uno cree que Sergio Massa es el mejor proyecto, pero es difícil también seguir acompañando así desde afuera, porque ya en el 2015 nos pasó lo mismo y ahora estamos en la misma situación. De acá al 2019 faltan dos años, falta mucho, seguiremos trabajando con los diputados que van en la parte seccional, sigo acompañando ahí a los candidatos a diputados que son del grupo mío en eso estoy enfocado y acá en la parte local se hace más difícil.

Yo la única coincidencia que tengo con Morales es que estamos en el mismo partido nada más, después tengo cero coincidencia.

Yo les plantee que desde el 2015 hasta ahora Morales trabaja para Cambiemos y las votaciones del Concejo me han dado la razón, yo siempre trate de diferenciarme, pero bueno parece que eso no ha sido tenido en cuenta y hoy por hoy le dieron la derecha a Morales para que el encabece la lista, es una cuestión de formas de trabajo, de posturas políticas, de como esta parado uno y el otro, por eso creo si bien es una decisión dolorosa, creo que es la mas sana y me permite apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo”.

¿Tuviste propuestas de otros partidos?

“Yo mande el mensaje a los medios el jueves o viernes a la mañana y el mismo viernes a la tarde me estaban llamando de varios espacios, menos Cambiemos me llamaron de casi todos y les dije que no, porque no es mi forma de ser, por una cuestión de coherencia no puedo ir a otro espacio así porque sí, ni por renegado ni nada, sino creo que no correspondía para nada.”