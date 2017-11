Di Pasqua: “queremos una sanción ejemplificadora para Morales”

El concejal Bruno Di Pasqua, del Frente Renovador, quien finaliza su mandato en diciembre integra la comisión investigadora que evalúa la sanción que le cabe al edil Juan Domingo Morales por la agresión física al Director Médico del Hospital Lino Piñeiro, Mariano Davio, ocurrida el 23 de octubre, en esta entrevista dijo que en lo personal espera que sea ejemplificadora y mostró dudas con respecto al acompañamiento del oficialismo en este tema.

Además el legislador local se refirió a la obra de calle Anchorena , las últimas elecciones y su futuro dentro del Frente Renovador;

¿Cómo vecino de la cuadra como ves la obra de calle Anchorena?

“A mi particularmente me gusta como está, como quedó, yo siempre dije vamos a esperar porque el tiempo dirá si la obra va a ser funcional o no, yo creo que le está dando un cambio de cara a la ciudad que me parece que va a ser importante junto con toda la obra completa, yo creo que también va a quedar muy linda la de la Plaza Mitre, ahora yo cuando se presentó el proyecto pedí que se haga una reunión con los comerciantes, porque por ahí los que pueden estar más afectados son ellos. Afectados en el buen sentido porque a la larga los va a favorecer. Ahora lo que sí creo que deben implementar un fuerte control de tránsito para mentalizar al vecino respecto al uso de los vehículos por el lugar”.

¿Crees que es necesario un mayor control vehicular?

“Me perece que el control de tránsito es una cuestión cultural que debe ser trabajado durante todo el año, no un periodo. Lo que pasa es que si no tenemos esa constancia de hacerlo permanente el cambio no va a aparecer nunca. Volviendo a la calle Anchorena ahora la discusión es si debe estacionar o no, si debe haber motos o no, pero tampoco hay ningún cartel, yo creo que lo primero que se debía haber puesto son los carteles, porque ahora como pretendes cambiar eso, es más difícil”.

¿Ya está trabajando la comisión investigadora por la agresión de Morales al director del hospital?

“Justamente se está terminando de conformar en este momento, porque hay plazos que cumplir, en la comisión vamos a ser creo que siete integrantes, no te doy los nombres porque se está armando, yo estoy seguro. Me parece que es un hecho grave, sea Morales o sea el concejal que sea, creo que un funcionario sea cual fuera su función debe estar a la altura de las circunstancias, nosotros estamos pretendiendo que la sanción que pueda salir de esta comisión sea ejemplificadora. En la Ley Orgánica de las municipalidades y los reglamentos de los Concejos Deliberantes no hay mucho escrito sobre esto, así que estamos aprendiendo sobre la marcha, yo lo que espero es que el oficialismo no se empiece a echar para atrás, porque ya el otro día lo escuche decir a Maroli bueno por ahí tiene que pedir una disculpa, para mí ya pasando tanto tiempo la disculpa no es válida, la disculpa sale de uno, no te la tienen que imponer, uno se disculpa en el momento o al otro día cuando se te pasa un poco la locura. Me parecen que el oficialismo no quiere llevar esto adelante, yo cuento el caso del día que llamaron a mi mujer diciéndole un montón de barbaridades, a esa persona la echaron al mismo día, acá le agredieron un funcionario a este gobierno, me perece que ellos tienen que ir por todo, por la sanción máxima que se le pueda dar, que puede ser económica, puede ser alguna suspensión, tampoco hay mucho”.

¿Qué es lo que se investiga puntualmente y en base a que se sanciona?

“Hay una cuestión básica, hay que ver si es un hecho de acción privada o un hecho de acción pública, si es un hecho de acción privada mucho no se puede hacer, ahora si es un hecho de acción pública porque son funcionarios, en un ámbito público, ya la sanción puede ser un poco más extensa, puede ser una suspensión, una suspensión hasta que la justicia resuelva, encima el castigo si es un hecho de acción privada debe ser sancionado durante el año que ocurrió el hecho o sea que tampoco tenemos mucho tiempo, porque el 31 de diciembre termina el año donde ocurrió el hecho, por eso no hay mucha jurisprudencia, estamos sobre la marcha, estamos revisando cada uno por su lado, con sus asesores, con gente que nos pueda dar una mano. Yo repito y no es porque sea el concejal Morales, me perece que son cuestiones que uno no debe dejarlas pasar, uno no anda por la vida a las trompadas, me perece que cualquiera de nosotros no resuelve las cuestiones así”.

¿Que análisis haces de la elección que hizo Morales representando al Frente Renovador?

“Yo creo que son los números que siempre manejo él históricamente nunca anduvo mas de los 3.000 votos, creo que fueron 2.800, creo que Massa sacó el 2% más acá en Baradero, después de las Paso la gente siempre vota a ganador o al que más posibilidades tiene y se sabía que se iba a caer un poco más, no creíamos que tanto, sin ir más lejos Morales entre las Paso y la general perdió alrededor de 450 o 500 votos que es un número importante. Hay que esperar, no es mismo el oficialismo con 4, que con 5, que mantiene la mayoría absoluta”.

¿Como sigue después de diciembre tu carrera política?

“El grupo de la segunda sección tenemos un encuentro ahora en diciembre que siempre lo hacemos para culminar el año y seguramente ahí vamos a vislumbrar un poco que es lo que puede pasar, particularmente me gustaría tomarme un tiempito para disfrutar un poquito más de mi familia, la idea no es alejarme mucho y acompañar a la gente de la sección poniéndole el cuerpo a algunas cuestiones que a veces son necesarias, pero por estos cinco o seis meses voy a estar tranquilo dedicándome a la familia que uno muchas veces la descuida con estas cosas y después volveremos a la carga también viendo cómo se va ordenar el panorama porque Sergio quedó fuera del senado, hay que ver como se ordena el partido.”