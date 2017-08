Día del Niño: 23 años de la Fiesta que organiza Pelecho

El evento se desarrolló en Bomberos. “Estoy muy feliz, como todos los años”, dijo Francisco Bartonek. Los chicos juntos a su familia disfrutaron de la tarde entre juegos, chocolate caliente y facturas.

Primer domingo de agosto es sinónimo de festejo por el Día del Niño ya que en nuestra ciudad Francisco “Pelecho” Bartonek organiza el tradicional festejo. En esta ocasión el lugar elegido no fue el centro de la ciudad o el Hogar del Niño sino que “mudaron” la fiesta frente al Cuartel Central de Bomberos Voluntarios Baradero. Sobre calle Thames se impusieron los inflables donde los chicos y chicas se divirtieron durante toda la tarde acompañados de sus amigos y de sus familias.

“Estoy muy agradecido por todo el cariño que recibo desde que comenzamos con esta fiesta que ya lleva 23 años y en esta fiesta primero estuve un poco preocupado porque no había la cantidad de gente esperada pero después se fueron sumando más familias con sus hijos”, manifestó Pelecho.

Como suelo ocurrir, las facturas y leche que sobran no se echan a perder sino que se aprovechan y son donadas a otras entidades o dependencias municipales como el Hogar del Niño, Hospital, Hogar de Ancianos.

“Fue un día donde no hizo tanto frío y eso ayudó a que la gente pudiera disfrutar más del domingo pero no tomaron la cantidad de chocolatada que estimamos, de todas maneras, acá nada se desperdicia. Nosotros nos preparamos para que a nadie le falta nada, para que no se queden sin su chocolate caliente o sus facturas. Lo mismo con los juguetes que regalamos”, expresó Bartonek.

Con respecto al cambio de lugar, dijo: “Este año le tocó a Bomberos, siempre vamos variando y este año elegimos a los bomberos, ellos siempre están cuando la comunidad los necesita y abrieron sus puertas sin ningún problema”.

La Fiesta de Pelecho no solo se concentra en Baradero sino que mantiene su recorrida por las localidades del Partido.

“Los que vinieron se fueron contentos, la pasaron bien, se divirtieron, compartieron una merienda, eso me alegra mucha”, señaló Pelecho quien también agradeció todo el apoyo que recibe de parte de su grupo de trabajo como del resto de la comunidad porque el festejo se concreta gracias al aporte de donaciones que provienen de distintas instituciones, comercios o personas particulares que todos los años colaboran para que este emprendimiento de Pelecho siga siendo una realidad palpable en nuestra ciudad.

Publicado por La Autentica Opinión (Edición del 11-08-17)

Fotos facebook Fernanda Antonijevic