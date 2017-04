Diego Leuco respondió las acusaciones de Cristina Kirchner

Diego Leuco respondió los dichos de Cristina Kirchner, quien en una imagen de Instagram lo acusó junto a su padre, Alfredo Leuco, de formar parte de la “cadena nacional de la mentira”.

En nombre de su padre y en el suyo propio, el conductor de “Los Leuco” (TN) comenzó el programa haciendo un descargo sobre el tema.

“Cristina Fernández de Kirchner entró en la etapa del papelón”, opinó Leuco.

“Nos acusó de mentir, nos acusó de ser parte de una cadena nacional de la mentira, cuando es ella en realidad la que no puede explicar absolutamente nada. No puede explicar siquiera de qué vive, no puede explicar siquiera de dónde saca el dinero para comprar la comida todos los días”, arremetió.

Luego, Leuco explicó que el zócalo que se ve en la imagen que difundió Cristina en la red social nunca existió, y que lo mismo ocurrió con Santiago del Moro y Alejandro Fantino.

Incluso, para probar sus dichos, emitieron el momento que usó la ex mandataria (o quien maneja sus redes sociales) para hacer la captura de Alfredo Leuco, donde puede verse que el zócalo es otro.

También contó la historia de la captura utilizada para incriminar a Mariana Fabbiani, que mostró la conductora en su programa.

“La comparación entre Venezuela y Santa Cruz es una excelente comparación. Porque Venezuela es con lo que Cristinta soñaba, y Santa Cruz es la triste realidad con la que tiene que vivir”, agregó Leuco.

Asimismo, mostró un tape de su padre, en el que sí comparaba la situación en la provincia patagónica con el país gobernado por Nicolás Maduro, y esgrimió: “No hay mentira en esto. La que mintió es Cristina, que como la realidad no se ajustaba a su deseo, directamente la inventó“.

“Mintieron con el INDEC, ¿no van a mentir con esto?”, se preguntó.

Recordemos que tanto Santiago del Moro como Alejandro Fantino también respondieron a la imagen que difundió la ex presidenta.

En conductor de “Intratables”, incluso, reveló que el zócalo que utilizó Fernández de Kirchner nunca existió.

“Soy una persona de bien, que paga religiosamente sus impuestos. No robo, amo a mis hijas, no amenazo, no tengo enemigos, no odio, me levanto a las 5 de la mañana todos los días”, sostuvo Del Moro.

“Es decir señora @CFKArgentina, soy como la mayoría de este querido país, que lo único que quiere es salir adelante trabajando“, advirtió.

Por su parte, Fabbiani cuestión duramente a Cristina.

“Hace veinte años que soy comunicadora y trabajo en la televisión, la gente me conoce: soy honesta y soy honrada. ¿Usted puede decir lo mismo?”, preguntó.

El escándalo incluso llevó a que Diego Brancatelli la critique. “Me parece que Cristina le erró y le pifió en esto, y le pifiamos los que asumimos este tuit como verdadero”, sostuvo. “Me parece que no está bien publicar algo sin chequear, yo me sentí medio un boludo, los que creemos en esto quedamos pegados a algo así”, completó.

