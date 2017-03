Difunden mensajes intimidantes de un funcionario de San Pedro a trabajadores municipales

Se conocieron en las últimas horas del domingo, a horas de que se inicie el primer paro a la gestión de Cecilio Sazalar y luego de que Ate y Stm rechazaran una oferta de aumento del 18 por ciento en tres cuotas.

En medio de un conflicto gremial, los trabajadores de la cartera de Salud del municipio de San Pedro, salieron a denunciar un mensaje “intimidante” del Secretario del área, Edgar Britos.

Se trata de una serie de chats de WhatsApp que fueron enviados el domingo por la tarde, pocas horas antes del comienzo del primer paro de empleados municipales contra la gestión de Cecilio Salazar, en reclamo de aumento salarial y luego de que rechazaran el aumento del 18 por ciento anual en tres cuotas ofrecido por el Ejecutivo.

“Si alguno de Uds está pensando en faltar al trabajo con motivo del paro, lo tomo como un paro a mí. Y Olvídense de venir luego a pedir algún permiso o favor”, dice el mensaje del Secretario de Salud Edgar Britos hacia empleados del área que adhieran a la medida de fuerza convocada por Ate y Stm para este lunes.

De este modo, el funcionario advierte la quita de “favores” y “permisos”, para quienes no asistan a sus puestos laborales, por lo cual los trabajadores del área de Salud manifestaron bronca y temor por lo que pueda acudir con quienes decidan adherir al paro.

“Respecto al paro de mañana, más allá de si habrá o no, pues seguro se dictará la conciliación obligatoria a las 8, de lo que cada uno crea, de lo justo o injusto de la medida y de que obviamente les asiste el derecho constitucional a adherirse a la medida de fuerza, personalmente considero que está fuera de lugar, aunque no es más que mi opinión. Y al intendente particularmente le molesta la medida”, aclaró en primer término, según se pudo ver en las imágenes difundidas por Visión Regional.

“No tengo problema que hagan paro. Pero sepan que no me voy a quedar como que no pasa nada. Cada cual sabrá lo que siente que debe hacer”, sostuvo Britos y continuó: “yo no tengo problema con nadie, como todos sabrán, pero cada cual debe cuidar sus intereses. Lo que a uno le parece justo, a otro le puede parecer injusto. Yo sólo aviso, porque el que avisa no traiciona”. En el mismo sentido, considera que “cuando uno exige mucho los derechos, tiene que pensar si no está incumpliendo alguna que otra obligación”.

Según pudo saber el mencionado portal, el municipio espera que mientras el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria, defina un aumento salarial de entre 5 y 6 por ciento “para el primer trimestre”, en base a los índices inflacionarios del Indec. (InfoGEI) Ga