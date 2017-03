Difusión de los Derechos Humanos y la diversidad sexual

Luis Verdina, director de DD.HH. de la Municipalidad, junto con los integrantes de Baradero Diversidad, promovieron la igualdad de derechos.

Durante los días del Festival de Música Popular Baradero 2017 la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad participó en una carpa institucional que montó, sobre calle San Martín, la Secretaría de DD. HH. y Pluralismo Cultural de la Nación. Además de las autoridades locales, en el stand estuvieron el titular del área nacional, Claudio Avruj; el director de Políticas de Diversidad Sexual, Diego Borisonik; el intendente de Exaltación de la Cruz, Adrián Sánchez; y la diputada provincial Sandra París. Además de los directores de Derechos Humanos que integran el bloque regional, entre ellos, de Morón, Marcos Paz y Campana.

Aprovecharon la presencia de los miles de turistas que visitaron la ciudad con motivo del evento cultural y además porque en la Plaza Mitre funcionó la feria artesanal, la peña oficial y los puestos de comida.

“Superamos las expectativas ya que muchas personas se acercaron para realizar distintas consultas, fue una buena manera para mostrar las acciones de política pública en materia de Derechos Humanos que se pueden realizar desde el municipio”, manifestó Luis Verdina, director del área a nivel local.

Junto a él estuvieron los integrantes de Baradero Diversidad, el grupo de jóvenes que impulsa la igualdad de derechos y el respeto a las personas más allá de la elección sexual. “Realmente se generó mucha fluidez con la gente, preguntaron mucho sobre la identidad de género, la identidad sexual; nos sentimos muy bien en el trato con la gente salvo alguno que nunca falta y nos insultaron”, dijo Juan Cruz Da Rocha y amplió: “Lamentablemente hay personas que no saben respetar, nosotros no estamos molestando a nadie, es un stand al que las personas se podían acercar o no, y algunos pasaron y nos insultamos. Es algo que ocurre y nosotros no respondemos a los agravios porque estamos acá para seguir conquistando derecho e invertir nuestro tiempo en cosas más beneficiosas”.

Respecto a los insultos que recibieron señaló: “Va a ser difícil que de un día para el otro esas cosas no ocurran más pero con el paso del tiempo creo que se irá dejando de lado, es importante que nos respetemos entre todos, como sociedad, para avanzar”.

Publicado por La Autentica Opinión (Edición Impresa del viernes 03-03-17)

