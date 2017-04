Diputados presentaron proyecto para declarar “Fabrica Patrimonio Histórico ATANOR”

El Diputado Provincial Marcelo Torres brindó una conferencia de prensa para hablar sobre el conflicto de la fábrica química ATANOR, y el Proyecto de ley que presento el Diputado para declarar a la Fábrica Patrimonio Histórico Provincial.

El acto se realizó en el salón de los Escudos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, estuvieron presentes el diputado Marcelo Torres impulsor del proyecto de ley para declarar a la fábrica Patrimonio Histórico Provincial, el diputado Daniel Monfasani del Frente Renovador, Senadora Provincial Cecilia Comerio y el Diputado Gustavo Di Mario el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino, Norberto Lugo Secretario General del Sindicato Químico de Zárate, Oscar Casco Secretario Gremial, y Carlos Felipon Delegado de personal de ATANOR planta Baradero.

Más de un centenar de trabajadores de la empresa Atanor fueron despedidos por el cierre de las plantas químicas de las localidades de Baradero y Munro, en la provincia de Buenos Aires, como parte del proceso de reducción iniciado hace unos meses y alegando la necesidad de “concentrar” sus esfuerzos en las fábricas de San Nicolás, Pilar y Río Tercero, Córdoba.

“Está es una bandera única, que es la defensa de la fuente de trabajo, de casi un centenar de trabajadores de la Ciudad de Baradero, queremos defender la producción en un momento muy complejo,” expresó el diputado Marcelo Torres.

Según difundieron los obreros en las redes sociales, se encontraron con el portón cerrado cuando fueron a trabajar este miércoles a las cuatro de la madrugada y los porteros del lugar les entregaron un papel en el que la compañía informaba que cesará su actividad productiva.

“Estamos muy preocupados por lo que estamos viviendo, no solamente con los compañeros de ATANOR sino que también tenemos otros problemas en la zona, hay un centenar de compañeros que se están quedando sin trabajo, hoy estamos con una conciliación obligatoria que no está respetada por la empresa, lamento decir esto pero el manejo del ministerio no es confortable, no es lo que esperábamos,” declaró el Secretario General.

También tuvo su participación el Defensor del Pueblo Dr. Guido Lorenzino que detalló “Les queremos decir a los trabajadores y a los legisladores que la defensoría está para meterse en los problemas, por más que después no podamos solucionarlo, estamos para visibilizarlos, acompañarlos, ser parte de esa lucha de esa pelea, pensemos cual es la manera en que podemos ayudar, para sacudir esta modorra o está irresponsabilidad de empresarios o un gobierno que a veces cerrar una fábrica es una cuestión cuantitativa o numérica y para nosotros son familias.”

Por Araceli Etchepare

laplataya.com