Discurso de Cristina Kirchner en Sarandí

El Instituto Patria, realizó la transcripción completa del discurso de la Ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner, en el acto de lanzamiento del frente Unidad Ciudadana.

Ante una multitud que llenó las instalaciones del Estadio de Arsenal en Sarandí, la ex primer mandataria expresó:

Hola. Muéstrenme sus banderas, a ver. A ver los de atrás también sus banderas. (La gente grita Argentina Argentina). Ese me gusta más, ese me gusta más. Argentina para todos.

Gracias, muchas gracias. Hoy mi voz no está tan buena pero no importa porque hoy lo importante no es mi voz. Lo importante es escuchar un poco de todos y todas, lo importante es escucharse el uno con el otro porque juntos podamos con el corazón expresar nuestro amor por nuestro país, por Argentina. Quiero decirles que les había pedido que cada uno viniera con su bandera porque de esta manera podemos vernos, podemos escucharnos, podemos mirarnos a los ojos que tanta falta nos hace a los argentinos… Escucharnos, mirarnos, sentir lo que le está pasando al otro. Sé lo que está pasando y ustedes también lo saben. No vengo a contarles nada que no sepan porque lo sufren en carne propia porque hoy no hay ningún argentino que no conozca a alguien, no tenga un amigo, un pariente, un vecino, un conocido o el mismo que no haya tenido o no tenga problemas de trabajo. Nuevamente ha caído sobre nuestro país, sobre la Argentina, este fantasma del desempleo, de la precarización laboral, de los bajos salarios que durante tantos años, que durante tantos años habíamos sufrido. Pero ahora demás precios por las nubes, tarifas de servicios impagables y bueno… Y ayer nos desayunamos con la última. Además de la deuda de casi 100.000 millones de dólares que se ha contraído en este apenas año y medio, nos quieren dar 100 años más de deuda, 100 años más de deuda. (La gente grita hijos de puta). No, no, gastemos las energías no en insultos, no en agravios, pongamos energía en organizar y movilizar a los ciudadanos y a las ciudadanas. El insulto y el agravio déjenselo a ellos, nosotros organicemos a nuestros compatriotas, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, a nuestros mayores. Tenemos que organizarnos porque, además de los precios de las tarifas, del desempleo, de la deuda… recién, a la entrada, jubilados de centros de jubilados de sus remedios que ya no están, sus prestamientos que ya no están, no voy a contarles nada que ustedes no sepan. Pero entonces creo que lo importante es canalizar esta fuerza, esta decisión ciudadana en organizar a la sociedad. Por eso convoco y los convoco a la unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos y de todas las argentinas porque estoy convencida, estoy profundamente convencida que esta etapa histórica, esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos políticos. Se los digo sinceramente, ya lo vengo diciendo hace tiempo, ustedes me han escuchado desde el año pasado. Lo veo, lo veo y lo siento porque… a ver… seguramente ustedes en su barrio, en su colegio, en su trabajo tienen hombres y mujeres que por ahí son de otra idea política pero yo me pregunto: cuando van al supermercado ¿a alguno le hacen alguna rebaja o le cobran más barato porque es de un partido o de otro? A ver… yo les pregunto: cuando les llegan esas facturas delirantes de agua, de luz, de gas ¿vienen con un escudito de la Unión Cívica Radical, del PJ o del Partido Comunista? No, vienen con un escudito de Edenor, de Edesur y de todos esos que ya sabemos quiénes son. Entonces, entonces, entonces… Los telegramas de despido o las suspensiones de los turnos de las fábricas no son: voy a suspender a los de un partido y no suspendo a los de los otros, voy a despedir a los de un partido y no despido a los otros. No, las suspensiones, los despidos, vienen con nombre y apellido de hombres y mujeres de carne y hueso y de eso se trata Unidad Ciudadana. De representar los intereses de los hombres y mujeres de carne y hueso.

Miren, miren, miren (la gente canta Cristina senadora). Miren, yo he tenido en mi vida todos los honores y todos los cargos que me dieron ustedes porque ninguno arrebaté a nadie, al contrario, todos los honores y todos los cargos los he tenido gracias a ustedes. (La gente canta Cristina presidenta) Quiero decirles que he tenido ya todos los honores y todos los cargos que ustedes me han dado. Vengo ahora, vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón. (La gente canta una más y no jodemos más). Vengo a sumar, vengo a sumar a esta… vengo a sumarme a este espacio porque, en serio, en serio esta preocupación, esta indignación, esta tristeza que también recorre a la sociedad me conmueve también porque no me parece justo. No me parece justo que estemos sufriendo, no me parece justo que nos hayan desorganizado la vida así porque ¿saben que siento? Siento que le han desorganizado la vida a la sociedad. La gente tenía la vida organizada, la gente tenía su vida organizada podía planificar. A fin de mes tenía su sueldo, sabía lo que podía gastar, sabía lo que podía ahorrar para las vacaciones, sabía cuánto iba a separar para la cuota del auto, sabía cuánto juntaba para los ladrillos o la bolsa de cemento de la casa que se estaba haciendo. Eso es tener la vida organizada y eso es lo que han venido a romper. Nos han desorganizado la vida, la gente tenía proyectos.

Un médico por favor, un médico allí por favor. Allí donde está el bastón blanco por favor. Por favor querido ahí.

(La gente canta Cristina presidente). No, no, no. No confundamos a nadie. No confundamos porque lo que necesitamos es ponerle un límite a este gobierno en las próximas elecciones para que pare el ajuste. Y las próximas elecciones, mis queridos compatriotas, son parlamentarias. Y son precisamente, y son precisamente el diseño que el sistema político adoptó en nuestra constitución, las elecciones de medio término. Porque allí la sociedad expresa si está o no está de acuerdo con un gobierno. No confundamos ni le hagamos el juego a los que intentan confundir diciendo y hablando del pasado. Claro, claro que tenemos pasado, no nací de un repollo el problema que tenemos es que con ellos no tenemos futuro, ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema, el futuro y el presente. El futuro y el presente. Este presente de angustia, de no llegar a fin de mes como me contaba Ema del centro de jubilados “La Primavera”. Los viejos prenden dos horas por día la calefacción porque tienen miedo cuando les llegue la factura y se acuestan temprano, antes de tiempo, para no tener frío. Eso es lo que está pasando, esa es la realidad de lo que está pasando. Entonces no nos confundamos compatriotas, sepamos que es necesario poner un límite y un freno a tanto disparate. ¿Cómo nos pueden decir que nos van a endeudar por 100 años? ¿Pero dónde se ha visto una deuda por 100 años? Es imprescindible entonces poner un límite, poner un freno porque así no se puede seguir.

Alguien piensa… muchas veces los dirigentes políticos y muchas veces eso a veces también me cansa. Se la pasan especulando qué pasa de acá al 19, al 21 pero por favor… ¿ustedes no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta acaso que si la gente sigue recibiendo estas facturas de servicio, si los precios siguen aumentando, si los remedios siguen aumentando, si nos siguen endeudando de qué 19 me están hablando? Yo quiero que la Argentina con los 42 millones de argentinos llegue al 19, no un dirigente, quiero que lleguen los argentinos al 2019, de eso se trata. ¿Qué ganamos con la especulación? Se trata de este, nuestro país, la Argentina que pueda volver a tener futuro. Yo les decía que… y no quiero, no quiero extenderme demasiado. Yo les decía que hemos tenido todos los cargos, todos los honores y también tengo que decirles de corazón: ya no soy la joven aquella que quería cambiar el mundo. No querido, los años pasan para todos. Me tocó ser madre, me tocó perder a mi compañero y ser viuda y me tocó también ser abuela porque la vida tiene esas cosas también. Te dan y te quitan. (La gente canta “Néstor no se murió”).

Muchas veces alguien parece fuerte, por allí alguien parece casi… fuerte pero todos tenemos nuestros golpes, nuestros dolores, nuestras angustias y yo hoy quiero en base a ese afecto y a ese cariño entrañable que nos une, decirles que yo voy a estar siempre junto a ustedes. Como lo dije aquel 9 de diciembre siempre voy a estar ayudando, en este caso a esta Unidad Ciudadana. Miren, ayer un amigo que no es de la política, que no le gusta la política me decía: ¿sabés lo que pasa? que es lo que está pasando también en el mundo. Esto no es renegar de los partidos políticos sino ver que hay momentos históricos de inflexión. El tema de que si uno pudiera identificar a los partidos políticos podría decir, bueno, que hablan distintos idiomas y entonces muchas veces, como se hablan distintos idiomas no se entienden, discuten, o se pelean porque hablan distintos idiomas. Pero la matemática, la matemática es una sola, la matemática es una sola en todo el mundo y en la Argentina de La Quiaca a Ushuaia. El problema que hoy tenemos los argentinos es que los números no dan compatriotas. No están dando los números en las economías y los hogares, no están dando los números en los comercios, a los comerciantes. No le están dando los números en las empresas pymes a los pequeños empresarios que están al borde siempre del cierre y de la ruina. No les están dando los números a los científicos y las científicas que ven cómo se escurre su presupuesto y no pueden seguir investigando o estudiando. Ya piensan que van a tener que volver a irse del país. Por eso es importante y por eso creo que esta unidad ciudadana tiene que representar las voces, los intereses, las necesidades, todos los problemas que hoy tiene la sociedad. Por eso me voy a permitir una licencia para terminar, me voy a permitir sí… les dije que quería que nos escucháramos, les dije que quería que nos miráramos y yo quiero hoy pedir a Guadalupe, por ejemplo y a Julia del CONICET. ¿Dónde están Guadalupe y Julia? Laura de la UNAJ, a ver… Guadalupe y Julia, dos becarias… Laura Bagnato, docente universitaria de la UNAJ. Dos becarias del CONICET, perdieron la beca. Una estudiaba los problemas de HIV en el conurbano, la otra estudiaba los problemas de neurociencia y de desarrollo y pobreza. Ustedes saben que es fundamental el tema de la alimentación para la neurociencia, que los chicos puedan desarrollarse bien. Laura, Laura docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, nuestra querida UNAJ, que también se dieron de baja todos los presupuestos que tenían que ver con programas sociales, con programas de extensión universitaria. No me quiero olvidar de nadie, los papeles por favor…

Agustín, del secundario, a ver vení Agustín que estuviste conmigo afuera. Agustín me cuenta que ya se fueron tres chicos, abandonaron el secundario porque… Un médico, hay un hombre tirado por favor… Agustín del secundario que nos dice que tres compañeritos tuvieron que irse porque, bueno… tuvieron que ir a trabajar. Ezequiel, que recién te vi también. Ezequiel es de Pergamino, vino a estudiar ingeniería electrónica, obtuvo un Pro.gre.sar pero ahora perdió el Pro.gre.sar pero bueno… esperemos seguir estudiando. Fernando que estudia historia ¿dónde está Fernando? Acá viene Fernando. Fernando que estudia licenciatura en historia y bueno… tiene miedo de no poder seguir porque el alquiler de la casa está alta y su mamá perdió el trabajo. Susana, vení Susana. Susana, directora de colegio. Susana de Berazategui ¿dónde estás? Vení Susana. Susana es directora de Berazategui, miren que pinta de directora tiene además. Tiene pinta de directora, no me digan… Y Susana controla muy bien, como toda directora, sus matrículas todos los años y nos contaba que esta vez, este año la matrícula aumentó porque están viniendo los chicos de los colegios privados a la escuela pública porque los padres dicen que no pueden pagar la cuota y no pueden pagar los uniformes. Porque ojo que esto no les llegó únicamente a los trabajadores… ha llegado también a los científicos, a las clases medias, a los profesionales… Por eso les hablo de construir esta unidad ciudadana. Luisa, ¿dónde estás Luisa? Luisa es… bibliotecaria. No es bibliotecaria, Biblioteca Popular Islas Malvinas. Vení Luisa. Luisa trabaja hace años en la Biblioteca Popular Islas Malvinas y bueno… y la gente y las familias venían siempre a pedir libros, ahora vienen a pedir comida. Y bueno… ayudan en lo que pueden porque ellos no hacen comida pero sí reciben provisiones. Gracias, gracias Luisa por todo. María, María de un comedor, hace 20 años que trabaja al frente de un comedor. María Cañete, vení María. María, comedor, hace 20 años… se más que duplicó la cantidad de chicos pero además vienen las mamás y vienen también con un tupper, vienen con un tupper porque los hombres no van al comedor porque los hombres tienen vergüenza de pedir comida. Van las mujeres, como las leonas ¿vieron? que son las que salen a la caza. Las mujeres siempre proveemos a la cría. Gracias, gracias.

Víctor, Víctor del polideportivo Solano, típico club de pueblo, de barrio, de localidad. Víctor tiene los mismos problemas, como presidente de ese polideportivo, de todos los clubes, con los tarifazos. Y esos clubes ¿para qué sirven y para qué están? Para contener, para contener a los cientos de pibes para que no estén en la calle, para que estén haciendo actividades recreativas. Ema, del centro de jubilados “La Primavera” de los abuelos, que vino con el marido me parece, Ema, que habla más que ella para que no digan nada de las mujeres. Ema nos cuenta que los jubilados están con dos horas de gas o de calefacción y después se acuestan temprano y tienen todos los problemas de falta de medicamentos del PAMI, etc… Mirá, si tuviéramos que hacer una lista de todos los sectores agredidos creo que nos encuentra el día de mañana acá y todavía no habríamos terminado. Lorena Battistiol, Lorena junto con su hermana Flavia todavía buscan y quieren encontrar a su hermana o a su hermano, no saben. Sus padres están los dos desaparecidos. Dos por uno, por Dios… por Dios dos por uno.

Agustín, Agustín que es comerciante pero al mismo tiempo también. Vení Agustín… ¿Otro más? Un médico… Un médico ahí por favor. Vení Agustín. Agustín hace 19 años tuvo un gran accidente y tiene una chapa en la cabeza. Yo también tengo una chapita, más chiquita que la tuya. Un médico acá… ¿Qué les pasa? ¿Mucho frío será tal vez? Agustín tiene un comercio también. Los tarifazos… acá me dice, los tarifazos lo están arruinando y Agustín, con una pensión, por esa discapacidad de hace 19 años tuvo que terminar pagando el alquiler de ese comercio porque ni para alquiler le está alcanzando. Gracias Agustín.

Norma, vení Norma. Siete hijos Norma, pensionada. Uy, ya veo que después de acá se la sacan. Norma tiene pensión porque es madre de siete hijos así que mucho respeto, mujer argentina de siete hijos. Mujer argentina de siete hijos y su marido también, fue jubilado con nuestra inclusión moratoria y tiene un comercio que también, los tarifazos la están matando. De 300 pesos a casi 5000 pesos de un día para el otro. Gracias mi amor… Y también Verónica, porque también ha llegado a los empresarios. Vení Verónica, frigorífico Pilar. Esta mujer es del frigorífico Pilar de acá, de Avellaneda, que en el año 2012 exportaba y atendía el mercado interno. Tenía 50 trabajadores, hoy quedó en 17 trabajadores, ya no exporta y la caída del mercado interno bueno… lo que le está pasando a tantos ¿no? Carina, de micro envases. Carina vení. Claro que sí, problemas reales. Carina de micro envases también haciendo el aguante para no despedir gente, para seguir resistiendo y aguantando. Alejandro, Alejandro de Ezeiza que tuvo que cerrar su panadería. Vení Alejandro ¿dónde estabas que te vi? Alejandro es de Ezeiza, tenía una panadería moderna y tuvo que vender las máquinas porque tuvo que pagarle a los empleados y ahora produce pero muy artesanalmente, muy artesanalmente. Y después hablan de darle competitividad a las cosas. ¿Cómo vas a darle competitividad si tenés máquinas que las tuviste que vender porque no te daba el mercado interno? Gracias Alejandro.

Bárbara, vení Bárbara. Trabajadora del calzado, una Pyme de 15… Bárbara, calzado, sí mi amor… hay en todas partes. No llores, te pido por favor que no llores, lo único que te pido, yo te pido que no llores nada más. Yo no tengo que llorar hoy, no llores. Adrián, vení Adrián. Adrián, vení Adrián. ¿Otro ahí, un médico? Un médico allá por favor. Adrián de ex Raimat, una cooperativa que fue fábrica recuperada. Vení Adrián, él es Adrián, Adrián es el presidente de la cooperativa ex Raimat que fue fábrica recuperada y entregada en cooperativa. Los está matando el tarifazo, no pueden y además, como hacen tapitas y envases también les abrieron la importación pero quiero decirles algo de las facturas. Ellos pagaban entre 16.000 y 18.000 pesos de luz, ahora les viene 70.000 pesos de luz. Pagaban 12.000, 13.000 pesos de agua y ahora les viene más de 45.000 pesos de agua. Competencia desleal porque le abren la importación, falta de financiamiento y, por si todo eso fuera poco, tarifazo.

Quiero finalmente también porque hay otras historias que son también historias de vida. No y acá también me faltan porque me acuerdo… Mirá qué memoria que tengo, menos mal porque… en lo que me entregaron faltan productores. Falta Pablo, vení Pablo y Graciela, vení Graciela y vení Pablo. ¿Dónde estás Pablo? Uno de cada lado. Mírenlos bien. La lechuga que ustedes comen, la verdura de hoja que ustedes comen, los tomates y los morrones… él y escuchen bien los xenófobos por favor. El vino hace 10 años de Bolivia, tiene toda su familia acá, ocho hermanos madre y padre. Trabajan todos los días, toda la semana, solo los sábados a la tarde… pero además. Pero además, Pablo está en primer año de agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. Señores, señoras, a los que fruncen la nariz con los compatriotas de la patria grande. Las frutillas del oeste también. Graciela, él de Melchor Romero… Graciela de la cooperativa “La Primavera”. Ella cultiva dos hectáreas pero hoy, con lo que está pasando, más lo que le pasó con la tormenta del 5 de febrero está subsistiendo ella y su familia con la AUH porque no puede ni trabajando toda la semana hacer frente a lo que está pasando. Pablo trabaja en medianía una hectárea con su hermano Abel y el 50% se lo lleva el dueño de la tierra y el otro 50 él pero acá lo tenemos, parado, orgulloso, estudiando él y Graciela manteniendo a sus hijos. Estos son los ciudadanos y las ciudadanas que queremos para todos.

Las historias de vida, Fabián y Claudia. Fabián y Claudia, vení Fabián ¿dónde estás? Y Claudia. ¿Dónde están? Vení. Fabián es remisero, trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Claudia, por facebook, hace feria de ropa virtual pero claro… ahora a Fabián, a su papá, a su mamá, a la mamá de Graciela les suspendieron los remedios en el PAMI entonces la exigua economía familiar que servía para bancar a la familia tiene que estirarse un poco más para los viejos. Esto es lo que yo digo de desorganizar la vida de la gente, arruinarle la vida a la gente. De estas cosas son las que tenemos que hablar en Unidad Ciudadana, el resto no importa. Eso es lo que tenemos que solucionar y ordenar. Tenemos que volver a ordenar la vida de los argentinos. Acá me apunta Fabián también que sacaron todos los remedios del hospital de Solano, en Quilmes. 400 chicos por día y dice que no hay ibuprofeno, que no hay paracetamol, que no hay nada. Acá está, esta es la realidad, podrás tener coaching, te podrán guionar los discursos. Podrás poner carita de buena, a mí no me salió nunca las caritas de buena, no sé… Pero esta es la realidad que tenemos que encarar, compatriotas y modificar. Yo nunca guioné mi vida. Nunca guioné mi vida, nunca guioné mis pensamientos, mis ideas. Gracias… Ianina es periodista… Ianina es periodista ¿Dónde estás? ¿Ianina no está? Sabrina, mamá de Agustín, electrodependiente… No llores Sabrina, no llores que ya lo solucionamos porque con la facturación que aprobamos en el Parlamento, de electrodependientes, van a tener que hacerse cargo de las familias como las de Sabrina y su hijo Agustín de 14 años.

Y Luis y Antonella. ¿Dónde están Luis y Antonella? ¿Luis y Antonella dónde están? Ellos son Luis y Antonella. ¿Vieron que linda pareja? Tres nenes, Antonella no es teñida, es albina, me encanta. ¿Mirá el pelo que tiene? Soñado. Bueno, pero ya sabemos que la gente con albinismo tienen muchas veces problemas de vista. Ella tiene una pensión por discapacidad. Tienen tres chiquitos y Luis es no vidente. Luis también tenía una pensión. La notificaron a Antonella que como su esposo tiene una pensión de 4000 pesos, a ella que cobraba 3800 no le corresponde nada. Yo quiero (la gente chifla). No, no, no. No vinimos acá a silbar ni a gritar ni nada. Vinimos a ayudar y a construir que para destruir ya están ellos. Nosotros ayudar, construir, organizar y movilizar a esta sociedad.

Vengan, vengan cerca. Yo quería que ustedes entendieran qué es esto de Unidad Ciudadana. ¿Saben por qué? Les voy a explicar. Porque muchas veces cuando uno ha participado en partidos políticos… toda la vida… la propia endogamia de los partidos terminan los dirigentes creyéndose más importantes ellos que la sociedad. Y yo quiero volver, quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, donde lo importante son los que sufren, los que lo necesitan, donde lo importante son los comerciantes que tienen que levantar la persiana todos los días. Los empresarios que tienen que darle trabajo a los trabajadores y poder pagar los salarios. Esta es la Argentina que queremos. Esto es Unidad Ciudadana, para que lo entiendan todos. Para que lo entiendan todos y todas. Gracias y mucha fuerza. No hay que bajar los brazos, no hay que ponerse triste, no hay que llorar. Al contrario, esto debe darnos la fuerza a todos y a todas para saber que tenemos que construir algo mejor de lo que tuvimos hasta ahora. Muchas gracias a todos y a todas. Los quiero mucho a todos y a todas. Gracias.