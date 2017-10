Discusión, trompadas y denuncias cruzadas en el hospital

En la mañana del martes se produjo un hecho de violencia en el hospital municipal Lino Piñeiro, donde estuvieron involucrados el Concejal Juan Domingo Morales y el Director Medico Mariano Davio.

De acuerdo a testigos, luego de una discusión entre los mencionados funcionarios, Morales le aplicó dos golpes de puño a Davio.

Ambos radicaron la denuncia policial.

El Sub Comisario Mario Méndez informó al respecto;

¿Se denunciaron agresiones en el hospital ?

“En el día de la fecha se iniciaron actuaciones por lesiones leves con intervención de la fiscalía en turno, en este caso no solo el director del hospital radico la denuncia, sino también un concejal con el cual habría sido el inconveniente”.

¿Que denunció el director del hospital Dr. Davio?

“El mismo adujo que estaba en el interior del hospital hablando con un paciente y bueno por motivos que desconoce fue agredido físicamente por el Concejal sufriendo a raíz de un golpe, una lesión en su rostro”.

¿El concejal Morales, declaró lo mismo?

“El Concejal adujo que si bien es un problema de vieja data en disconformidad con la atención hacia la gente y hacia el- ya que el mismo se había ido hacer atender por unos problemas de salud- y bueno se produjo un entre dicho, ocurrieron unos empujones y posteriormente se retiro del lugar. Él lo denuncia por la mala atención y agravios hacia su persona y que hubo empujones por parte de la autoridad medica”.

¿Como sigue este tema para ustedes?

“Ya tomó intervención la fiscalía, se van a solicitar las filmaciones y seguramente se les tomara declaración testimonial a algunas personas que se encontraban en el lugar.”

Por su parte el Administrador del Hospital, Marcelo Daubián quien no se encontraba en el nosocomio repudió lo sucedido;

“Lo que sé es que Peteco me llamo para felicitarme por lo de las elecciones y me dice me tengo que hacer ver por un tema de salud, me pregunto quién estaba en el hospital, le dije que estaba Barbich, le conté que a las nueve de la mañana lo encontraba, porque él va más o menos a esa hora y yo estaba esperando una reunión en la municipalidad. Después me llamaron que había ocurrido una agresión dentro del hospital a Mariano Davio, la verdad no se que fue creo que una discusión y luego una agresión física, pero no sé bien como pasaron las cosas, estoy entrando al hospital y no estoy al tanto de los detalles que causó esa agresión, pero esa agresión existió”.

¿Qué opinión tenes al respecto?

“Yo lo llame a Mariano ni bien me entere y estaba yendo para la policía a hacer la denuncia. La verdad es que muchas veces renegamos con la agresividad que tenemos hacia nosotros y no podemos ser nosotros los que tengamos la agresividad entre nosotros o hacia afuera”.