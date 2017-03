Disney se abre a la homosexualidad

La diversidad sexual es un tema que Disney decidió incluir en las historias que se narran en sus series de animación. De esta manera, la compañía se animó a dar un mensaje significativo al público infantil y así romper con ciertos prejuicios.

En el capítulo número 39 de la segunda temporada de Star contra las fuerzas del mal (Star vs. the forces of evil), mostraron una escena en la que varias parejas, tanto homosexuales como heterosexuales, se besan en un concierto.

Esta es la primera vez que Disney exhibe besos entre personas del mismo género en uno de sus productos de animación. Aunque, ya había comenzado a incluir personajes LGBT en la serie infantil Gravity falls: un verano de misterios, en la que presentaban a una pareja de hombres (el sheriff Blubs y el comisario Durland).