Docentes, judiciales, estatales y médicos marcharon a gobernación: “No queremos desestabilizar a nadie”

Los gremios realizaron un paro en toda la Provincia. Reclamaron una nueva convocatoria a paritarias. Desde ATE buscan que se reabra la discusión salarial, que para el Gobierno ya está cerrada

Docentes, judiciales, estatales y médicos marcharon a gobernación:

Los distintos gremios partieron tanto desde la céntrica Plaza Italia de La Plata, en 7 y 44; como desde Plaza Moreno, en 12 y 50, centro geográfico de la ciudad, hacia la Casa de Gobierno, ubicada en las calles 6 entre 51 y 53. Los gremios docentes, los judiciales y los médicos realizaron hoy un paro en toda la provincia de Buenos Aires, y reclamaron una nueva convocatoria a paritarias; mientras que los estatales de ATE buscaron que se reabra la discusión salarial, que para el gobierno ya está cerrada.

“No queremos desestabilizar a nadie, los que están desestabilizando la vida de nosotros son ellos. Le voy a dar una mala noticia al Gobierno: no nos van a poder quebrar, no nos van a poder vencer”, remarcó el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, en su discurso.

“Los que voten a favor de la oferta que hizo la Gobernadora que levanten la mano. Los que voten por un plan de lucha con paro provincial y nacional, con una caravana educativa, que levanten la mano”, dijo y recibió el fuerte apoyo de los miles de manifestantes.

“Acabamos de decidir en esta asamblea de trabajadores la continuidad del plan de lucha. La gobernadora no conoce a los docentes, no tenía por qué humillarnos”, agregó Baradel al referirse al anuncio de Vidal sobre una compensación monetaria para aquellos educadores que no adhieran a las medidas de fuerza.

Por su parte, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, aseveró que el conflicto con los gremios docentes “es político y digitado desde Santa Cruz”, en referencia a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y analizó que el segundo día del paro nacional convocado por la Ctera tiene un nivel de acatamiento “por debajo de la mitad”.

El funcionario provincial dijo que después de tantos días de paro ya existen “discusiones” entre los sindicatos que agrupan a los maestros porque “algunos advirtieron que Ctera y sus gremios provinciales quieren alargar este conflicto” ya que, a su criterio, “es político y digitado desde Santa Cruz, como se ve tras las declaraciones de la ex presidenta”.

En tanto, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, negó hoy que la administración bonaerense haya enviado a la Policía a las escuelas a controlar si los docentes se presentaban a trabajar o no durante las jornadas de huelga.

Al ser consultado por las denuncias que hicieron algunos gremios sobre la presunta presencia de efectivos policiales en las escuelas para controlar quiénes eran los docentes que hacían huelga, Lacunza lo rechazó enfáticamente. “Eso es totalmente falso. La Policía no tiene nada que hacer en las escuelas, tiene demasiados menesteres como para ir a las escuelas”, dijo el funcionario a Radio Con Vos.

Según denunció la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso, en las últimas horas policías de la Bonaerense pidieron a los directivos de las escuelas “nombre, filiación, datos personales, cantidad de alumnos y cuanta gente está parando”.

Por último, el referente de la izquierda Nicolás del Caño declaró que “esta masiva marcha es la respuesta a las declaraciones de ayer de María Eugenia Vidal. Hay miles de docentes de toda la provincia que han venido hasta La Plata para mostrarle su rechazo a este nuevo ataque al derecho de huelga, un acto verdaderamente inconstitucional que se da en el marco de ajuste brutal. Es una vergüenza que, mientras aumentan la dieta a los diputados nacionales a 150 mil pesos, condenen a los trabajadores que sostienen la escuela pública a vivir con salarios de miseria, entre dieciséis y veinte veces menos de lo que cobran los diputados, Vidal y sus funcionarios”, afirmó.

Latecla.info