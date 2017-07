Dos baraderenses en el Grupo Elite de Gimnasia Deportiva

Gino Fortese y Gerónimo Padros luego de participar de diferentes selectivos han logrado las marcas que le permiten integrar el Grupo de Elite de la Gimnasia Deportiva a nivel Nacional.

Los jóvenes son alumnos de la Profesora Patricia Giordani, una amante de esta actividad deportiva y creadora, hace varios años, de la Escuela de Gimnasia Artística del Club Sportivo, que actualmente cuenta un gran número de alumnos y profesores, llegaron a esta instancia luego de muchos intentos y años de preparación.

El haber alcanzado este nivel le permite a los gimnastas baraderenses, participar de importantes competencias y si mejoran su performance llegar a integrar la Selección Nacional.

BTI entrevistó a Patricia, quien se refirió a este momento tan especial que vive la gimnasia artística de Baradero;

¿Contanos y explícanos sobre este importante logro?

“El grupo elite es el grupo más alto de la Gimnasia Deportiva, en las cuales los chicos para llegar al grupo de nivel A -que es el grupo elite-, tienen que pasar por un test que les hacen- una evaluación a nivel físico- que miden lo que es la fuerza, la flexibilidad y después de cada aparatos en los que compiten tienen que hacer las rutinas en la cuales son evaluados, todo eso lo manda la Federación Internacional de Gimnasia y es adecuado a cada país según las infraestructuras que tengan para que los chicos vayan sumando y nos tenemos que regir por lo manda el código internacional.

Eso se hace todos los años, un ingreso se hace en el CENARD y el otro siempre se hace en Rosario o Córdoba, el 16 de Junio fuimos al CENARD, el cual fue muy largo, había muchos chicos a nivel nacional desde las nueve para adelante, hasta la categoría mayor en lo cuales son evaluados por los diferentes entrenadores de la Selección Argentina y de ahí se saca un porcentaje, ellos tienen que llegar a un 70 % para hacer el ingreso a elite. De acá participaron tres chicos y Gino Fortese, aclaro lo de Gino porque como hace tres años que está estudiando Kinesiología en Rosario, entrena en el Club Provincial que es el Club en donde me inicie trabajando, está entrenando con mi amigo Juan Carlos Pintos, que es uno de los entrenadores de la selección Argentina que estuvo en el último Juego Olímpico en Brasil con el “Colo” Córdoba, que ha visitado varias veces la ciudad y ha venido a mi casa y todo.

En ese ingreso nos faltó un poquito Gerónimo Padros quedó a muy poco del ingreso a elite y Gino quedó a 0,30 centésimos del ingreso. Eso tiene un repechaje y que fue el jueves el 6 de julio que nos convocaron a la ciudad de Santa Fe y ahí con Gero esas tres semanas hemos trabajado a full, Gino entrenó en Rosario, de los 63 que había hecho Gerónimo llegó a un 88% y Gino quedó a solo 0,20 centésimos de la selección Argentina”.

¿Como sigue, los chicos pueden llegar a la selección, representar al país?

“Lo importante de todo esto es que se viene una nueva etapa, porque ahora nos tocan los selectivos, ayer me avisaron de que Gerónimo puede hacer el selectivo para entrar al sudamericano, esto es lo que te da es estar en el grupo elite. Igual para entrar en el Sudamericano tiene dos torneos que son dos evaluaciones en la cual si el saca determinado puntaje, de ahí queda rankeado para ir al sudamericano”.

¿Háblanos de Gero y Gino nuestros gimnastas de elite?

“Gerónimo tiene 13 años y Gino está conmigo desde los 8 años, es el 4to ingreso que hace, así que el jueves de la semana pasada fueron un conjunto de risas, llantos, de alegrías, Gino me decía ¡por fin se me da”, es como que tenía que terminar su ciclo siendo elite, la gimnasia es un deporte muy difícil como para llegar a estar en la selección y a veces como es un deporte individual tienen que venir con todas las fichas puestas los chicos y el talento incluido, porque a veces uno quiere, pero o no le da el físico o no le da por tanta presión porque es una presión muy grande superar esa prueba.”