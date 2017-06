Dos baraderenses tras el sueño de triunfar en el fútbol

Leandro Lescano y Felipe Basualdo.

Ambos desde Enero de este año están viviendo lejos de casa, uno en la ciudad de Santa Fe y el otro en Paraná.

Ellos, dos amigos inseparables, amigos de barrio, compañeros de escuela y además unidos por la pasión por el fútbol.

Sólo los separa el club en el que juegan cada uno, un puente subfluvial, y una distancia de 30 Km entre sus casas.

Se cuidan mutuamente, cuando pueden viajar a Baradero los fines de semana muchas veces lo hacen juntos.

Cuando Leandro estuvo enfermo por una gripe, Felipe se encargo de acompañarlo al hospital y de que tenga sus medicamentos para tomar.

Para ninguno de los dos las cosas son fáciles, ambos tienen 18 años y están en ciudades grandes valiéndose por sí mismos para conseguir alcanzar sus sueños.

Todo es sacrificio y esfuerzo, principalmente en lo económico, sus familias lo hacen todo para abastecerlos en sus estadías en donde están, para pasar de mes a mes.

La que cuenta es historia, familiar de uno de ellos, veo cuanto esfuerzo hacen estas dos familias para que sus hijos lleguen a concretar sus sueños de jugar fútbol a nivel profesional. Sé de todas las trabas por las que han pasado, y de las que aun se les siguen presentando. Veo, que a pesar de estas situaciones la siguen peleando, siguen apostando a seguir adelante, firmes y encaminados.

Me permití hacerles una entrevista con el objetivo de que conozcan un poco a Leandro y Felipe, que como otros tantos, buscan con gran compromiso un lugar en el futbol grande de nuestro país;

¿A qué edad empezaron a jugar al futbol?

Lea: A los 4 años.

Feli: Empecé desde chiquito siempre con la pelota en los pies, pero en un club arranqué en Rivadavia a los 7 años.

¿A qué clubes se fueron a probar?

Lea: Fui a San Lorenzo, River, Velez, Argentinos Jr, Chacarita, Independiente, Arsenal, Racing, Tigre, Villa Dalmine y un par mas creo. Ah! Quilmes. Y no me acuerdo si fui a otro. Y jugué en Chaca e Independiente y acá Unión. También estuve un año a prueba en San Lorenzo.

Feli: Primero fui a Chacarita cuando tenía 11 años pero no tuve suerte, después fui a Villa Dalmine a los 17 y después ya arranqué yendo a Quilmes después Racing y Patronato que aquí me ficharon.

¿Cuántos años tenían cuando empezaron a viajar a Capital?

Lea: Si mal no me acuerdo 11 años.

¿En Baradero en que club jugaban?

Lea: Arranque en Fundición, me fui a Atlético y termine en Rivadavia.

Feli: Jugaba en Rivadavia. Fue en el único club q jugué.

¿Dónde estás jugando hoy actualmente?

Lea: En Unión de Santa Fe.

Feli: En Patronato de Paraná.

¿Cuál es su sueño, su expectativa, cuál es su meta?

Lea: El mismo que todo futbolista debe tener, llegar a primera y ayudar a la familia, poder jugar en la selección mayor. Llegar, para poder devolverle a mis padres lo que ellos me dan para que haga lo que me gusta hacer, apoyándome a pesar de tener los gastos que tienen conmigo, pero sin embargo ellos siguen firme al pie del cañón. Yo espero algún día llegar y poder devolverle todo lo que hacen por mí.

Feli: Mi sueño es llegar a ser un futbolista profesional, poder vivir de este deporte es mi sueño, y poder ayudar a mi familia que son los que siempre están conmigo y me apoyan para que yo ahora pueda estar acá en Patronato.

¿Quienes los ayudan a estar donde estas, a quien quieren agradecerle?

Lea: Le tengo que agradecer todo a mi familia que son los que se privan de cosas para que yo esté hoy donde estoy sin saber si voy a llegar o no, pero ellos se esfuerzan y se desviven para que yo esté bien y haga lo que me gusta hacer a mí y el día de mañana ser alguien en la vida.

Feli: Le agradezco a Claudio Lescano y toda su flia que sin la ayuda de ellos no estaría acá, ya que ellos me dan la confianza y el apoyo todo el tiempo y el fue el que me llevó a todas las pruebas, a Pedro Morugo que también gracias a el estoy acá.

¿De qué club son hincha?

Lea: River Plate.

Feli: Soy hincha de River, pero mi equipo favorito siempre va a ser Rivadavia.

¿Con que jugador se identifican?

Lea: No tengo un jugador favorito, soy de mirar al que juega en mi posición y trato de sacar algo positivo de ese jugador, intento copiar algún movimiento alguna jugada. Miro mucho a Messi porque me gusta más jugar como juega él, ya sé que Messi hay uno solo, pero trato de copiarlo en algunos movimientos y los pases en profundidad.

Feli: Jonathan Maidana jugador de River.

¿Leandro quien es Felipe Basualdo en tu vida?

Felipe Basualdo es un amigo, más que un amigo ya es uno de la familia, ya es un hermano para mi, nos conocemos de chicos y de ahí fue creciendo la amistad.

¿Para vos Felipe quien es Leandro Lescano en tu vida?

Es el hermano q siempre quise tener y gracias al fútbol lo tengo, gran amigo, pasamos muchas cosas juntos y desde chicos nos conocemos, prácticamente estamos siempre juntos.

Nota realizada por Claudia Pérez para BTI