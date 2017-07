Dulbecco: “El partido del domingo es el más importante de la historia del futbol de Baradero”

El Presidente de la Sub Comisión de Futbol del Club Sportivo, Luis Dulbecco, habló con BTI sobre el Federal B 2017, el momento que vive el futbol de Baradero y como se prepara el lobo para este nuevo desafío.

“Bocha” es el hombre que logró desde su lugar como dirigente y junto a su grupo de colaboradores, que Spotivo en 10 años pase de ser un club más de la liga, a ascender al Federal B y convertirse en uno de los poderosos de la región, invirtiendo en el estadio y sin generar deudas.

Inteligente, tranquilo y muy fana del lobo, son algunas de las características que describen al “padrino” como lo llaman sus amigos;

¿Cómo tomaste el ascenso de Atlético?

” Esto es un hecho histórico, no existe en la provincia una ciudad con similar cantidad de habitantes que tenga dos representantes en un torneo nacional de AFA.

Esto también nos favorece a ambos en la parte económica, en esta zona que nos tocó no va el visitante a la cancha, por lo que es muy importante la gente que mueve el clásico de Baradero para ambas instituciones”.

¿Es el más importante de la historia del futbol local el partido del domingo?

“Yo no tengo dudas que el partido del domingo es el más importante de la historia del futbol de Baradero, se encuentran los clásicos rivales en un torneo de AFA”.

¿Donde radica la diferencia entre los clubes que juegan este torneo?

“Cuando uno hace los presupuestos a principio de año sabemos que tenemos los costos fijos que son los costos de abrir la cancha, el canon al consejo federal, la liga y la federación, la policía, la terna arbitral, el transporte, esos son costos igualitarios para todos los clubes. La diferencia radica en lo que invierten las instituciones en el plantel, para que te des una idea en el 2014, cuando debutamos nuestro presupuesto era de $60000 y el del club de Venado Tuerto era de $350000 mensuales, al principio la diferencia en la cancha no se notó porque ganamos nosotros, pero a la larga Venado ganó cómodo la zona, tenia jugadores semi profesionales y eso marca la diferencia”.

¿Cómo se solventa el futbol de Sportivo?

“Desde el año pasado con un trabajo que hizo Ariel Saulino que era encargado de las finanzas tenemos un buen ingreso de adherentes al futbol, no necesariamente tienen que ser socios del club, ese es un aporte de todo el año y se va generando una reserva, después tenemos las estáticas de la cancha con el apoyo de los comercios, en la camiseta hay 14 empresas de Baradero y después están los bonos contribución y las rifas que suman. Por eso si los números no fallan no tendríamos que tener ningún problema desde lo económico, de todas formas quiero dejar en claro algo, jamás del año 2006 a la fecha le hemos trasladado un peso de deuda al club, porque no siempre fueron épocas buenas pero con eventos o el bolsillo de los colaboradores hemos solucionado las deudas. Hoy la institución no gasta un peso en el futbol y lo remarco porque por ahí puede haber quienes piensen que el futbol esta fundiendo al club y no hay nada más alejado de la realidad”.

¿Este domingo el sector visitante contará con más espacio?

“Trabajamos contra reloj para poder llegar a la final con Independencia, teníamos que armar unos pulmones y se lograron, o sea que ahora el sector visitante llega casi hasta el arco que da a la colonia suiza, la gente de Independencia estuvo cómoda y vinieron más de 400 personas”.

¿Se han reforzado muy bien, aspiran al ascenso?

“En realidad mientras Atlético estaba diputando el C, nos habíamos propuesto tratar de competir este año por la vieja aspiración de clasificar, este va a ser nuestro 4to federal –creo que hemos pagado el derecho de piso- hemos estado cerca de clasificar dos años, pero también pudimos descender- sufriendo hasta último momento- y bueno con el ascenso de Atlético refuerza más la idea de armar un equipo más competitivo, pero la realidad es que surgen muchos problemas, ejemplo concreto teníamos un cinco excelente de la primera B, que el lunes a las 11 de la mañana firmaba en AFA y el domingo a la noche nos avisa que recibió una oferta- ni te digo la cifra- de un Club de la primera B y se quedó, entonces vos decís pero para a 4 días del inicio se cae un jugador que hace treinta días que teníamos arreglado, lamentablemente sucumbimos ante los poderosos que tienen mucho más dinero y eso inclina la balanza para el otro lado”.

¿Fueron doce refuerzos?

” Sobre los 12 refuerzos que hablan, no es tan así, por ejemplo cuentan al Chelo Núñez, el chelo es jugador de Sportivo, lo que pasa que por un problema físico no estaba jugando y ahora volvió, por decirte el pity Gómez cada vez que termina el Federal se juega un torneo para el Club América y luego cuando empieza el Federal vuelve, o chicos que se incorporaron para el local se cuentan como refuerzo, pero no es así porque de afuera se dice 12 refuerzos y no es tan así.

Se cerró con un chico de Córdoba un marcador, también Ezequiel Báez Corradi que ese sí es un buen refuerzo y por el 5 que se nos cayó llego un jugador oriundo de Rosario que causo muy buena impresión, la premura fue porque teníamos que entregar la lista de buena fe y que lleguen las habilitaciones”.

La realidad es que tuvimos dos bajas sensibles como fue Jesús y el pato, pero la base ya esta después quedará a criterio del técnico, en principio será el 80 % del plantel del año anterior con las baja de estos dos chicos que se quedaron en Atlético”.

¿Cómo esperas el domingo?

“Todos los sin sabores que vos pasas en la semana o previo al inicio de un torneo, está bien pagado después el día domingo, porque a mí si hay algo que me encanta que la gente vuelva a las canchas y no sé si serán 500, serán 1000 o 1.500, pero son momentos que uno no se olvida más, se olvida sí de todos los sin sabores que ha pasado para poder lograr esa meta.”