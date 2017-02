El baterista del Indio Solari padece una grave enfermedad

Martín Carrizo, baterista del Indio Solari anunció en Facebook que no estará en el show del 11 de marzo en Olavarría ya que se encuentra recuperandose de una delicada enfermedad.

Según allegados, el músico padece de esclerosis múltiple y por eso su lugar será ocupado por Martín de Pas.

“Estoy en plena recuperación de una enfermedad complicada que arrancó en el 2016! Esta vez no voy a poder tocar con el INDIO“, publicó en su cuenta de Facebook.

“Dios dirá cuándo vuelvo a sentarme en mi amada batería! Aprovecho para agradecerle a Dios que me ha puesto con cada uno de los artistas y en cada uno de los escenarios que soñé de chico”, agregó.

A su vez, Carrizo señaló: “Si por algún motivo no puedo volver a tocar ¡que no creo que eso pase! mi sonrisa y mi alegría no se va a terminar nunca. Tengo en cada centímetro de mi piel tatuado cada uno de los 500 shows que he realizado a lo largo de mi carrera, y el cariño de tanta gente al rededor del mundo impregnado en mi respiración.”

