El canadiense Lionel Sanders ganó el IronMan de Tigre

El municipio fue sede por segundo año consecutivo de la competencia internacional, que contó con la participación de 2.200 deportistas de 35 nacionalidades. El intendente Julio Zamora presenció el evento y entregó las medallas a los ganadores.

Por segundo año consecutivo Tigre fue sede del IronMan 70.3, el triatlón más prestigioso y exigente sobre el planeta y uno de los 10 eventos favoritos de los atletas de esta disciplina a nivel internacional. El ganador fue el canadiense Lionel Sanders con un tiempo de 3hs. 42min. 47seg., mientras que en la categoría femenina se impuso la norteamericana Haley Chura con una marca de 4hs. 17min. 42 seg. El intendente Julio Zamora presenció la competencia y entregó las medallas a los vencedores.

Con entrada libre y gratuita, más de 25 mil vecinos disfrutaron de la prueba disputada dentro del complejo Nordelta, como así también en Rincón de Milberg y Tigre centro. El certamen, que combinó 1.9 km de natación, 90 km en ciclismo y 21 km de pedestrismo, entregó USD 25.000 en premios y 35 puntos para el campeonato mundial de este deporte. En total, participaron 2.200 atletas de 35 países, de los cuales 360 eran mujeres, 53 eran atletas de élite y 8 deportistas con capacidades diferentes. Además, 82 deportistas representaron a distintas localidades de Tigre. Estos números lo convierten en el evento IronMan más grande a nivel mundial fuera del territorio estadounidense.

“Por segundo año consecutivo todos los vecinos de Tigre tienen el orgullo de recibir el IronMan 70.3, una competencia de nivel internacional. Aspiramos a que el año que viene tengamos muchos más participantes. Estamos contentos, además, porque la organización fue muy buena y por el impacto económico que producen encuentros de este estilo en nuestra comunidad. Estimamos un incremento considerable en hotelería, gastronomía y todo lo relacionado con la estadía de los visitantes los días previos y posteriores al certamen. Es una alegría por partida doble, tanto porque volvimos a ser sede de un evento de renombre mundial, como así también por los recursos que genera para el municipio”, manifestó el intendente de Tigre, Julio Zamora.

La carrera tuvo como punto de partida Puerto Canoas, donde los atletas fueron lanzándose al lago para dar comienzo a la etapa de natación. Luego fue el momento del circuito veloz de ciclismo con 3 vueltas de 30km: una parte se desarrolló dentro del complejo Nordelta, luego un tramo en Camino de los Remeros, para culminar en la autopista. Finalmente, los competidores emprendieron la etapa de pedestrismo íntegramente dentro del complejo Nordelta, en un trayecto pensado para que pudieran contar con el aliento de sus familias y amigos.

En lo que respecta a los resultados de la competencia, detrás del canadiense Sanders se ubicaron el estadounidense Rudolphe von Berg con 3hs. 46 min. 15 seg., y el brasileño Igor Amorelli con 3hs. 46 min. 52seg. El mejor argentino fue Luciano Taccone, con 3hs. 50 min. 12 seg., quien se ubicó séptimo. En la categoría femenina, se impuso la mencionada Haley Chura, seguida por la británica Kimberley Morrison, que culminó en 4hs. 18min. 29seg., y por la brasileña Ariane Monticeli, con 4hs. 25 min. 13seg.

Tras consagrarse en el IronMan 70.3 en Tigre, Lionel Sanders expresó: “Fue una carrera genial, con grandes competidores y un ambiente muy cálido. Creo que el diseño del circuito fue el adecuado e hizo que la dificultad subiera en cada tramo”. Por su parte, Haley Chura indicó: “Tigre es realmente hermoso, es mi primera vez en Argentina y me llevo una gran impresión. Creo que es muy especial que hubiera tantas personas en la llegada, esperándonos y alentándonos”.

En esta ocasión, la prueba contó con la participación especial de personalidades destacadas de diversas áreas del deporte, la música, el periodismo y la televisión, quienes compitieron por grupos dentro de la categoría “celebrities”. Algunos de los nombres más reconocidos fueron Virginia Elizalde, Ronnie Arias, El Bahiano, Jorge “Pipa” Higuaín (padre), el ex nadador olímpico José Meolans, los ex Pumas Diego Albanese, Manuel Contepomi y Gonzalo Longo, las ex Leonas Mercedes Margalot, Carla Rebecchi y Magdalena Aicega, el surfista Martin Passeri, los periodistas Nacho Goano y Carla Czudnowsky, entre otras personalidades, además del consagrado triatleta Oscar Galíndez.

Sobre su experiencia en el triatlón, Ronnie Arias, comentó: “Fue una oportunidad alucinante en un lugar increíble, realmente venir hoy a Tigre era lo mejor que me podía pasar. La gente es muy amigable y me atendieron como un rey”. En tanto, José Meolans dijo: “Es un evento fantástico y el marco en el que se dio en inmejorable. La organización fue estupenda, eso hace que los deportistas disfruten mucho más”.

El Ironman 70.3 disputado en Tigre fue elegido como uno de los 10 circuitos favoritos de los triatletas a nivel internacional, de acuerdo a la encuesta realizada en el marco de los Ironman Athlete’s Choice Awards. La prueba contó con una aplicación exclusiva para dispositivos móviles, que permitió a los usuarios seguir en vivo toda la información sobre su desarrollo, incluyendo la ubicación de cada uno de los corredores en el circuito en tiempo real, a través de sistema GPS.

Para que el desarrollo de la competencia no afectara a los vecinos de la zona donde estaba trazado el circuito, el municipio dispuso y comunicó en los días previos un mapa de redireccionamiento de tránsito. El distrito también puso a disposición personal del Centro de Operaciones Tigre (COT), profesionales del Sistema de Emergencias Tigre (SET), defensa civil, bomberos, socorristas acuáticos y buzos de apoyo. Además, la prueba contó con un equipo de rescate cardíaco (personal entrenado y desfibrilador automático en vehículos de intervención rápida) distribuidos cada 4 minutos de recorrido.